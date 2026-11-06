Pixel 11 Pro Fold ou Galaxy Z Fold 8 : lequel vous aide le plus à réussir une photo de groupe ?

Une photo de groupe se complique vite quand la personne qui tient le téléphone veut aussi apparaître. Le Pixel 11 Pro Fold et le Galaxy Z Fold 8 proposent des solutions différentes. Le premier peut réunir deux prises. Le second met notamment en avant un capteur selfie grand-angle sur son écran intérieur.

Sur le Pixel, le photographe peut passer devant l’objectif

Avec la fonction Ajoutez-moi, faites une première photo du groupe, puis passez le téléphone à quelqu’un et prenez sa place dans le cadre. L’appareil combine les deux prises. Cette méthode est surtout intéressante quand personne d’autre ne peut tenir le téléphone et que le groupe peut rester en place le temps de la seconde photo.

Google documente aussi la prise de vue mains libres lorsque le pliable est posé. Si tout le monde peut se rassembler devant le téléphone en même temps, cette configuration permet de garder une seule prise, avec le même instant pour tous les visages.

Sur le Galaxy, l’écran intérieur aide à cadrer à bout de bras

Sur le Fold 8 déplié, Samsung indique un champ de vision de 100° pour le capteur selfie intérieur de 10 Mpx. Concrètement, cela laisse de la place aux personnes sur les côtés lorsque le photographe se tient au premier rang. Si les visages en bordure paraissent étirés, éloignez un peu le téléphone et rassemblez le groupe autour du centre.

Le bon choix dépend surtout de qui tient le téléphone

Pour un groupe qui pose et un photographe qui tient à figurer dans l’image, la prise en deux temps du Pixel répond directement au problème. Pour un selfie pris sur le vif avec un groupe déjà serré, le Galaxy propose un cadrage large en une seule prise. Si le groupe peut poser quelques secondes et que vous avez un support stable, essayez d’abord de poser le téléphone et de faire la photo avec la caméra arrière.