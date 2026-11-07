Galaxy Tab S10 Lite : One UI 9 signalé en Corée, voici comment vérifier votre tablette

One UI 9, basé sur Android 17, est signalé sur la Galaxy Tab S10 Lite en Corée du Sud. Le premier relevé concerne la version Wi-Fi SM-X400. Il donne un repère aux propriétaires français qui attendent cette évolution, sans confirmer que leur tablette peut déjà la télécharger.

La référence à distinguer d’un correctif de sécurité

Le signalement du 6 novembre, rapporté par SamMobile à partir d’une publication de Tarun Vats, mentionne le firmware X400XXU8DZJ6 et un fichier de 2 803,90 Mo. Il s’agit du passage à Android 17 avec One UI 9, pas simplement d’un correctif mensuel.

Le numéro de modèle est important : SM-X400 désigne ici la version Wi-Fi du relevé. Une disponibilité sur cette référence en Corée ne suffit pas à confirmer les versions 5G ou les appareils vendus en France. Aucune date française précise n’accompagne ce premier signalement.

Où vérifier sur votre propre Galaxy Tab S10 Lite

Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. C’est le parcours indiqué par l’assistance Samsung pour les Galaxy. La recherche affiche la version proposée à votre exemplaire, selon sa variante et sa région.

Dans « À propos de la tablette », relevez également le numéro du modèle. Dans les informations logicielles, le numéro de version permet de comparer le firmware installé avec celui du signalement. Le nom commercial seul ne permet pas de faire cette vérification.

Si la recherche n’affiche rien, l’annonce coréenne ne prouve pas un dysfonctionnement. Préférez le déploiement destiné à votre appareil : installer un fichier correspondant à une autre région ne constitue pas le même parcours que la mise à jour proposée dans les paramètres.

One UI 9 sur une Lite ne promet pas toutes les fonctions d’une Ultra

Les fonctions disponibles peuvent différer selon le matériel. Les démonstrations d’une Galaxy Tab haut de gamme ne doivent donc pas être prises pour la liste exacte des nouveautés de la S10 Lite. Notre guide sur DeX sur les Galaxy Tab Ultra répond à une autre question et concerne d’autres modèles.

La S10 Lite a été présentée avec Android 15 et One UI 7. Dans sa présentation officielle, Samsung annonce jusqu’à sept générations de mises à niveau Android. Android 17 s’inscrit dans ce suivi, sans en être la dernière évolution prévue.

Pour un appareil français, les deux informations à regarder restent donc la référence exacte et la mise à jour effectivement proposée. Le démarrage coréen donne un signe d’avancement ; il ne remplace pas ces vérifications.