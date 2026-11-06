Galaxy Tab S10 Ultra ou S12 Ultra : faut-il changer de tablette pour mieux travailler dans DeX ?

Un PDF à gauche, une note à droite, un navigateur à portée de main. Votre Galaxy Tab S10 Ultra sait déjà faire tourner ces applications dans Samsung DeX. La Tab S12 Ultra met en avant une autre façon de s’organiser, avec jusqu’à quatre espaces de travail. Avant de changer de tablette, identifiez ce qui vous ralentit vraiment sur la vôtre.

Quatre espaces de travail, à quoi ça sert ?

Un espace de travail regroupe des fenêtres. Par exemple, vous pouvez réunir un PDF et vos notes dans un espace, puis isoler la messagerie et l’agenda dans un autre. L’intérêt apparaît quand vous passez souvent d’une tâche à l’autre et que vous voulez retrouver les bonnes fenêtres ensemble.

Samsung France annonce jusqu’à quatre espaces sur la S12 Ultra et la possibilité de déplacer des fenêtres d’un écran à l’autre. Si vous avez une S10 Ultra, vérifiez d’abord les options sur votre version de DeX. La fiche de la S12 Ultra ne permet pas d’établir quelles fonctions sont absentes de la S10 Ultra après mise à jour.

Le test à faire sur votre S10 Ultra avant de dépenser

Ouvrez vos deux applications principales en DeX, puis réduisez et agrandissez leurs fenêtres. Si vous utilisez un moniteur, branchez celui avec lequel vous travaillez et refaites l’essai. Le guide Samsung DeX détaille la connexion à un écran externe. Vérifiez surtout si le texte reste lisible et si vous accédez aux commandes dont vous avez besoin dans une fenêtre étroite.

Si une application affiche mal ses menus ou refuse de se redimensionner, essayez-la sur la S12 Ultra avant d’acheter. Changer de tablette ne garantit pas que l’application se comportera mieux en fenêtre.

Quand la S12 Ultra mérite un essai

Si vous travaillez déjà confortablement avec deux ou trois fenêtres sur votre S10 Ultra, comparez les deux tablettes sur un autre critère que DeX. En revanche, si vous jonglez entre plusieurs dossiers et un moniteur, essayez de reconstituer cette journée de travail sur la S12 Ultra. Le bon indicateur est le nombre de fois où vous devez réorganiser vos fenêtres pour reprendre une tâche.