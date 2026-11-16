Galaxy S27 Ultra et S27 Pro : une nouvelle fuite redessine leur bloc photo

Un nouveau rendu attribué aux Galaxy S27 Ultra et S27 Pro reprend l’idée d’un bloc photo horizontal, mais change la disposition des éléments à l’intérieur. Le visuel publié par Ice Universe montre deux grands cercles superposés d’un côté et des éléments plus petits de l’autre. Samsung n’a confirmé ni ce design ni les téléobjectifs 5× pour l’Ultra et 3× pour le Pro évoqués dans les fuites.

Le plateau reste horizontal, la disposition à l’intérieur change

Les maquettes de Sonny Dickson déjà montrées sur Menow donnaient une première idée du plateau occupant le haut du dos. Sur le rendu publié par Ice Universe et reproduit par PhoneArena, deux grandes ouvertures sont alignées verticalement, tandis que des éléments plus petits forment un autre groupe à côté. Les deux images côte à côte permettent de voir où les versions divergent.

Nouveau rendu · Ice Universe Anciennes maquettes · Sonny Dickson

La taille et la position des cercles donnent des indices sur l’agencement, mais une ouverture peut correspondre au flash ou à un autre capteur. En novembre, Ice Universe avait déjà contesté l’un des emplacements visibles sur les maquettes. Le nouveau rendu précise sa version du dessin. Il ne permet pas de déduire la taille du bloc, son épaisseur ou la liste complète des caméras du produit final.

Un dos similaire pourrait cacher deux choix de zoom

PhoneArena évoque un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra grand-angle de 50 mégapixels communs aux deux modèles. La différence porterait sur le téléobjectif dédié, attendu à 5× sur le Galaxy S27 Ultra et à 3× sur le Galaxy S27 Pro. Ces données viennent de fuites antérieures. Le dessin seul ne permet d’identifier ni la focale ni les capteurs.

À cadrage comparable, un 5× cadre plus serré qu’un 3× depuis la même place. Cela peut aider à isoler un détail sur une scène ou une façade éloignée. Un 3× se prête à un portrait à quelques mètres, quand on veut garder un peu de décor autour du sujet. En faible lumière, la taille du capteur, l’ouverture et le traitement de l’image pèseront aussi sur le résultat.

Ce qui reste à confirmer sur les deux Galaxy

La même fuite présente le Pro comme plus compact, avec un écran de 6,5 pouces contre 6,9 pouces pour l’Ultra, et réserve le S Pen à l’Ultra. Ce sont encore des caractéristiques attendues. Pour choisir entre les deux, les éléments qui compteront seront la prise en main, le rendu des téléobjectifs sur de vraies photos et les configurations effectivement annoncées par Samsung.