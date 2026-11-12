Galaxy S27 ou Galaxy S26 FE : faut-il attendre si vous voulez une recharge plus rapide ?

Si vous rechargez surtout votre téléphone par petites sessions, le Galaxy S26 FE a un avantage que le futur Galaxy S27 standard pourrait ne pas combler. Samsung annonce 45 W par câble sur le FE. Les documents de certification associés au S27 pointent, eux, vers 25 W. Cela donne un repère pour décider s’il vaut la peine d’attendre, sans permettre de prédire le temps de charge du S27.

Ce que Samsung annonce pour le Galaxy S26 FE

Le S26 FE embarque une batterie de 4 900 mAh. Dans son annonce française, Samsung indique que le téléphone peut récupérer jusqu’à 69 % en environ 30 minutes dans ses conditions de test, avec une alimentation adaptée. Si vous avez déjà un chargeur USB-C de 25 W, vérifiez ce qu’il fournit avant de compter sur ce résultat. Le téléphone et le chargeur doivent s’accorder sur la puissance délivrée.

Pourquoi les 25 W du S27 restent un indice

Comme nous l’avions relevé dans notre article sur la certification du Galaxy S27, le dossier du 23 octobre associe notamment la référence SM-S952B/DS à une alimentation de 9 V et 2,77 A. Cela donne environ 25 W, comme sur le Galaxy S26 standard. Le dossier ne mesure ni la courbe de charge ni le temps pour passer de 20 à 80 %. Il concerne les références relevées, et ne permet pas de tirer la même conclusion sur les autres Galaxy S27.

Attendre ou acheter selon votre façon de recharger

Si vous branchez votre téléphone chaque nuit, un plafond plus élevé peut avoir peu d’intérêt. Si vous rechargez entre deux rendez-vous ou avant de repartir, le résultat à 30 minutes annoncé pour le S26 FE est un point de comparaison utile. Pour savoir si le S27 fera aussi bien, il faudra regarder le temps réellement mesuré entre les mêmes pourcentages, à température comparable et avec un chargeur adapté à chaque modèle.

La différence entre 25 et 45 W concerne un plafond, pas une vitesse constante. À mesure que la batterie se remplit ou chauffe, la puissance peut diminuer. Si c’est le seul motif qui vous fait attendre le Galaxy S27, la certification ne fournit pas encore d’argument pour miser sur un progrès.