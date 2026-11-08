Galaxy S26 FE ou Pixel 11 : lequel choisir pour les photos et l’autonomie ?

Le Pixel 11 tient plus longtemps dans un test commun, mais le Galaxy S26 FE ne cède pas sur toute la photo. Zoom, recharge et format : les écarts qui changent le choix.

Le Pixel 11 prend l’avantage en endurance dans les essais de connect ; le Galaxy S26 FE y obtient une meilleure évaluation photo globale. Un partage qui oblige à regarder vos usages avant de choisir. Ni les mégapixels ni la capacité de la batterie ne suffisent à désigner le téléphone qui vous conviendra.

Ces deux Android ne répondent pas non plus à la même envie de téléphone. Samsung propose un grand écran et un téléobjectif 3× ; Google privilégie un boîtier plus compact et un cadrage optique 5×. Voici ce que ces écarts changent pour les photos de famille, les sorties et la recharge. Il s’agit d’une comparaison documentée des caractéristiques et d’essais publiés, pas d’un test réalisé par Menow.

Les différences qui comptent vraiment

Critère Galaxy S26 FE Pixel 11 Écran 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz 6,3 pouces, jusqu’à 120 Hz Dimensions 161,6 × 76,9 × 7,4 mm 152,8 × 72 × 8,6 mm Poids 193 g 197 g Appareils photo arrière 50 Mpx + ultra grand-angle 12 Mpx + téléobjectif 8 Mpx 48 Mpx + ultra grand-angle 13 Mpx + téléobjectif 10,8 Mpx Téléobjectif optique 3×, stabilisé 5×, stabilisé Batterie annoncée 4 900 mAh 4 985 mAh Recharge Filaire jusqu’à 45 W ; sans fil 15 W USB-C PPS ; Pixelsnap sans fil jusqu’à 25 W Mémoire vive 8 Go 12 Go

Le premier piège apparaît dans les dimensions : plus petit ne veut pas dire plus léger. Le Pixel est plus court de 8,8 mm et moins large de 4,9 mm, mais pèse 4 g de plus. Le Samsung offre davantage de surface pour regarder et retoucher ses images ; le Google occupe moins de place dans la main. L’épaisseur indiquée du boîtier ne décrit pas, à elle seule, la saillie des appareils photo.

Pour les photos, le zoom 5× ne décide pas de tout

Photographier une façade éloignée et prendre un portrait dans un salon sont deux demandes différentes. Le téléobjectif 5× du Pixel permet un cadrage plus serré à distance. Celui du Samsung, en 3×, demande moins de recul pour conserver une personne dans le cadre. Dans une petite pièce, pousser le zoom n’est pas forcément un avantage : on peut simplement manquer de place.

Les deux appareils disposent d’un grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Leurs capteurs principaux de 50 et 48 Mpx ne suffisent pas à les classer : traitement, mise au point et lumière interviennent dans l’image finale. Notre comparaison entre le Galaxy A57 et le S26 FE explique aussi ce qu’apporte un véritable téléobjectif, au-delà d’un recadrage numérique.

Dans son test du 9 octobre 2026, connect donne 63/80 en photo au Samsung, contre 59 au Pixel. Il apprécie le capteur principal du Galaxy, mais relève des limites nocturnes sur ses autres caméras. Une note globale ne départage pas chaque scène ni chaque focale.

Pour les scènes sombres, retenez surtout cette conséquence : multiplier les cadrages n’assure pas une qualité constante. Essayez le capteur principal avant de vous éloigner fortement de son cadrage. Et si vous photographiez surtout des enfants ou des animaux en mouvement, une belle photo nocturne d’un sujet immobile ne démontre pas que le téléphone figera aussi bien leur mouvement.

Portraits, photos de groupe : regarder aussi ce qui se passe après le déclenchement

Le Google possède des fonctions comme Meilleure prise, M’ajouter et Anti-flou, détaillées dans sa documentation technique. Leur intérêt dépend de votre difficulté habituelle : réunir tout le monde dans une photo, choisir des expressions ou retoucher une image. Ce sont des aides distinctes de la qualité optique du capteur ; aucune ne garantit de sauver une prise de vue ratée.

Samsung propose notamment le recadrage dynamique d’une personne dans une vidéo et une stabilisation avec maintien de l’horizon. Cela peut compter pour filmer un proche en mouvement. Certaines fonctions de retouche nécessitent un compte, une connexion ou dépendent du pays et de la langue : leur disponibilité doit être vérifiée, plutôt que déduite du seul logo d’IA sur la boîte.

Autonomie : l’écart mesuré dépasse largement les 85 mAh

Sur la fiche, les batteries sont presque à égalité : 4 985 mAh pour Google, 4 900 pour Samsung, soit environ 1,7 % d’écart. Impossible d’en déduire une journée supplémentaire. L’écran, le processeur, le réseau et le logiciel déterminent aussi la consommation.

Dans le protocole d’endurance standardisé de connect, le Pixel atteint 20 h 34, contre 16 h pour le S26 FE. L’écart calculé est de 4 h 34, soit environ 29 %. C’est un repère de laboratoire, pas le temps supplémentaire garanti sur vos applications.

En déplacement, la qualité du réseau, le GPS, les jeux et la vidéo modifient la consommation. Si vous cherchez avant tout à éviter une recharge dans la journée, privilégiez un résultat d’endurance comparable aux promesses exprimées avec des usages différents.

Recharger vite ou éviter de recharger : deux avantages différents

Samsung annonce jusqu’à 69 % récupérés en 30 minutes avec un équipement adapté à sa charge 45 W. Google annonce jusqu’à 55 % en une trentaine de minutes avec un chargeur USB-C PPS de 30 W ou plus. Ces chiffres proviennent des fabricants, avec leurs propres conditions : ils indiquent leurs objectifs de recharge et ne constituent pas un duel de laboratoire commun.

Le Galaxy reste donc une piste intéressante si votre routine comporte de courtes pauses près d’une prise. Mais un chargeur portant simplement la mention « 45 W » ne garantit pas à lui seul le résultat annoncé : protocole compatible, câble, température et niveau de départ interviennent.

Sur un support sans fil, le Pixel se distingue par Pixelsnap et une puissance annoncée jusqu’à 25 W avec un équipement compatible, contre 15 W pour le Samsung. Là encore, puissance maximale et temps complet de recharge ne sont pas interchangeables. Les derniers pourcents ralentissent généralement : doubler une puissance affichée ne divise pas automatiquement l’attente par deux.

Avant de choisir, comparer le même stockage et le prix réellement payé

Le Galaxy existe notamment en 128 et 256 Go ; le Pixel 11 démarre à 256 Go. Une comparaison entre les deux premiers prix mélange donc deux capacités. Pour conserver beaucoup de vidéos, de photos et d’applications, commencez par mettre les versions 256 Go face à face, puis comparez le montant sans reprise obligatoire ni abonnement. Les promotions rendent un écart de lancement peu représentatif d’un panier actuel.

Le Pixel dispose de 12 Go de RAM contre 8 Go pour le Samsung. Cette mémoire sert aux applications en cours, pas au stockage des photos. Elle ne remplace pas une mesure de fluidité, mais mérite d’être distinguée des gigaoctets disponibles pour vos fichiers.

Choisissez d’abord le Pixel 11 si l’endurance mesurée, le format plus compact et les prises de vue à distance sont vos priorités. Le S26 FE mérite davantage votre attention si vous recherchez un grand écran, un cadrage 3× et un appareil principal bien évalué, avec une recharge filaire ambitieuse. Pour départager deux offres proches, prenez-les en main et regardez des photos à la focale que vous utilisez réellement : le résultat à 1× ou à 3× vous renseignera davantage qu’une démonstration poussée au zoom numérique maximal.