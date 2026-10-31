Galaxy S24 : un nouveau correctif arrive après One UI 9, voici la référence à vérifier

Les Galaxy S24 reçoivent une nouvelle mise à jour de sécurité après leur passage à One UI 9. Signalé le 30 octobre, le firmware S92xBXXSIEZJ1 apporte le correctif d’octobre 2026. Les premiers signalements concernent notamment l’Inde ; ils ne permettent pas d’affirmer que chaque appareil français peut déjà le télécharger.

Le premier firmware One UI 9 conservait le correctif de septembre

La distinction compte pour comprendre cette nouvelle notification. Selon SamMobile, la mise à jour stable vers One UI 9 distribuée plus tôt en octobre conservait le correctif de septembre. Le nouveau paquet rattrape ce décalage.

Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle version majeure d’Android ni de l’arrivée de One UI 9.5. Un téléphone peut afficher One UI 9 tout en ayant encore un niveau de correctif antérieur. Les deux informations méritent d’être regardées séparément.

Un téléchargement d’environ 312 Mo sur les appareils signalés

Le paquet observé pèse environ 312 Mo. Le chiffre et la référence du firmware sont des repères pour reconnaître cette vague, sans garantir un téléchargement strictement identique sur toutes les variantes.

SamMobile indique que le correctif traite 62 vulnérabilités. Cette donnée décrit le contenu annoncé du paquet : elle ne signifie pas que votre téléphone a subi 62 attaques, ni que chaque faille était exploitable dans toutes les configurations.

La distribution d’un correctif dépend aussi du modèle, du pays et du circuit de commercialisation. Le suffixe « x » dans S92x désigne ici plusieurs références de la famille ; il ne faut pas chercher ce caractère comme s’il était inscrit littéralement sur chaque Galaxy S24.

Où regarder sur un Galaxy acheté en France ?

Ouvrez Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation. Si le nouveau paquet est proposé, consultez le détail avant de lancer l’opération et laissez au téléphone le temps de terminer son redémarrage.

Pour contrôler le résultat, allez dans À propos du téléphone, puis Informations sur le logiciel. Le niveau du correctif de sécurité Android est le meilleur indicateur pour savoir quel mois est effectivement installé ; le seul numéro One UI ne répond pas à cette question.

Si aucune mise à jour n’apparaît, les signalements étrangers ne justifient pas de forcer un firmware destiné à une autre variante. Attendez la distribution correspondant à votre appareil : la disponibilité française de cette référence précise reste à confirmer.