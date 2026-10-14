Galaxy S23 : Samsung lance enfin One UI 9 avec Android 17, mais tous les utilisateurs ne pourront pas l’installer immédiatement

Les propriétaires d’un Galaxy S23 attendaient cette étape depuis plusieurs semaines. Ce mercredi 14 octobre 2026, la version stable de One UI 9, basée sur Android 17, commence enfin à arriver sur les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. Samsung donne ainsi le coup d’envoi d’une mise à jour importante pour ses anciens smartphones haut de gamme. Mais attention : les premiers utilisateurs concernés ne sont pas nécessairement ceux qui possèdent un appareil français.

One UI 9 stable arrive enfin sur les trois Galaxy S23

Samsung poursuit son déploiement d’Android 17. Après avoir commencé par ses modèles les plus récents, le constructeur étend maintenant sa nouvelle interface à la gamme Galaxy S23, commercialisée en 2023.

Selon les premières informations publiées le 14 octobre par SamMobile, les trois smartphones concernés sont les suivants :

Samsung Galaxy S23 ;

; Samsung Galaxy S23+ ;

; Samsung Galaxy S23 Ultra.

Les premiers appareils à recevoir la mise à jour sont ceux inscrits au programme bêta en Corée du Sud.

Ce détail explique pourquoi le téléchargement reste relativement limité pour les utilisateurs déjà équipés d’une version de test. Le paquet identifié représente environ 483,81 Mo, mais cette taille ne doit pas être considérée comme celle de la mise à jour complète destinée à tous les Galaxy S23.

Pour les smartphones qui fonctionnent encore sur une ancienne version stable, le téléchargement pourra être sensiblement plus volumineux.

Pourquoi votre Galaxy S23 français ne propose peut-être encore rien

Le lancement d’une version stable ne signifie pas que tous les propriétaires d’un smartphone compatible peuvent immédiatement l’installer.

Samsung procède généralement par vagues, avec des calendriers pouvant varier selon les régions, les opérateurs et les versions logicielles.

Dans le cas présent, les premiers bénéficiaires identifiés sont des utilisateurs sud-coréens ayant participé au programme bêta.

Une diffusion plus large est attendue, mais aucune date précise n’a encore été confirmée pour l’ensemble des Galaxy S23 commercialisés en France.

Il est donc inutile de considérer votre téléphone comme incompatible si Android 17 n’apparaît pas immédiatement.

Cette situation concerne d’ailleurs plusieurs générations de smartphones Samsung. Le constructeur a déjà engagé le déploiement de One UI 9 sur différents Galaxy, sans que tous les appareils éligibles reçoivent nécessairement la mise à jour le même jour.

Qu’est-ce qui change réellement avec Android 17 sur le Galaxy S23 ?

One UI 9 ne se limite pas à un changement du numéro de version Android. Samsung a également revu plusieurs fonctions de son interface et apporté des améliorations à ses applications.

Parmi les nouveautés annoncées figurent une personnalisation plus poussée du panneau des réglages rapides, des améliorations dans Samsung Notes et plusieurs changements destinés à faciliter l’utilisation du smartphone.

Le panneau rapide permet notamment d’adapter plus finement certains éléments, dont les commandes de luminosité, de volume et de lecture multimédia.

Pour les personnes qui utilisent régulièrement leur téléphone d’une seule main, ces possibilités peuvent rendre certains contrôles plus accessibles.

Samsung a également présenté des améliorations de sécurité, de confidentialité et d’accessibilité, notamment pour mieux identifier certaines activités suspectes et faciliter la lecture du contenu affiché à l’écran.

Attention toutefois : toutes les fonctions annoncées pour One UI 9 ne sont pas nécessairement disponibles sur les Galaxy S23. Certaines nouveautés Galaxy AI dépendent de la puissance matérielle, du modèle, de la langue ou du pays.

Le constructeur détaille les grandes évolutions de son interface dans son annonce officielle consacrée au déploiement de One UI 9.

Les nouveautés pratiques à regarder après l’installation

Pour les propriétaires d’un Galaxy S23, les changements les plus intéressants ne sont pas nécessairement les plus spectaculaires.

Plusieurs petites améliorations peuvent faire la différence au quotidien.

Un panneau rapide davantage personnalisable

Les commandes utilisées plusieurs fois par jour peuvent être adaptées à vos préférences. L’objectif est de limiter les manipulations nécessaires pour accéder aux fonctions les plus fréquentes.

Samsung Notes gagne de nouvelles possibilités

L’application de prise de notes bénéficie notamment de nouveaux outils de personnalisation et de présentation.

Ces changements intéressent particulièrement ceux qui utilisent leur Galaxy S23 Ultra et son S Pen pour organiser des documents, annoter des informations ou prendre des notes.

Des protections supplémentaires

One UI 9 introduit de nouveaux mécanismes de surveillance et d’alerte concernant certaines applications ou autorisations potentiellement problématiques.

Les fonctions exactes disponibles peuvent varier d’un smartphone à l’autre, mais l’objectif annoncé par Samsung est de rendre les risques plus visibles pour l’utilisateur.

Une meilleure gestion de certaines fonctions multitâches

Samsung poursuit aussi les améliorations apportées à son environnement DeX, notamment pour faciliter l’organisation des fenêtres et des espaces de travail.

Cette évolution peut intéresser les utilisateurs qui connectent régulièrement leur Galaxy S23 à un écran externe pour travailler ou consulter plusieurs applications.

La procédure ne nécessite aucune application supplémentaire.

Pour rechercher la mise à jour :

Ouvrez les Paramètres de votre Galaxy S23. Descendez jusqu’à Mise à jour logicielle. Sélectionnez Téléchargement et installation. Patientez pendant la recherche d’une nouvelle version. Si One UI 9 est proposée, lisez les informations affichées avant de lancer le téléchargement.

Avant une mise à jour majeure, il reste recommandé de sauvegarder les photos, documents et autres données importantes.

Vérifiez également que le téléphone dispose de suffisamment d’espace libre et d’une batterie suffisamment chargée.

Si aucune mise à jour n’apparaît, inutile de répéter la recherche plusieurs dizaines de fois : la disponibilité dépend surtout du calendrier de diffusion de Samsung.

Il est également déconseillé d’installer un firmware destiné à une autre région sans connaître précisément les contraintes de compatibilité.

Android 17 constitue une étape importante pour la fin de vie logicielle du Galaxy S23

La gamme Galaxy S23 occupe une place particulière dans le calendrier de Samsung.

Lancée sous Android 13 en 2023, elle bénéficie d’un engagement initial de quatre générations de mises à jour majeures du système.

Android 17 représente donc, selon cette politique de lancement, la quatrième grande évolution Android prévue pour les Galaxy S23.

Cela ne signifie pas que ces smartphones deviendront inutilisables après One UI 9.

Samsung prévoit également une période de correctifs de sécurité distincte des mises à niveau majeures. Les propriétaires d’un Galaxy S23 pourront donc continuer à recevoir des protections logicielles selon le calendrier applicable à leur modèle.

Cette distinction est importante : la fin des grandes mises à jour Android ne correspond pas automatiquement à l’arrêt immédiat des correctifs de sécurité.

Pour les utilisateurs qui possèdent encore un Galaxy S23 en bon état, One UI 9 peut ainsi prolonger l’intérêt de leur appareil, sans nécessiter l’achat d’un smartphone plus récent.

Faut-il installer One UI 9 dès sa disponibilité ?

Pour un utilisateur qui privilégie la stabilité, attendre les premiers retours du déploiement international peut être une précaution raisonnable.

Une mise à jour majeure modifie de nombreux composants du système. Même lorsqu’elle a été testée pendant plusieurs semaines, des incompatibilités ponctuelles avec certaines applications restent possibles.

À l’inverse, les personnes qui souhaitent bénéficier rapidement d’Android 17 et des dernières évolutions de One UI pourront envisager son installation dès qu’elle sera officiellement proposée sur leur appareil.

Le plus important est de conserver une sauvegarde récente et de vérifier que vos applications essentielles sont à jour.

Pour l’instant, le véritable changement est surtout symbolique : les Galaxy S23 quittent enfin la phase de test de One UI 9.

Il reste maintenant à surveiller l’ouverture du déploiement aux modèles français, ainsi que les éventuelles différences de fonctionnalités entre les trois smartphones de la gamme.