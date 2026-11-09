Une source spécialisée avance la troisième semaine de janvier 2027 pour l’Europe. En France, le tarif et la date exacte restent à confirmer, tout comme les fonctions selon votre Galaxy.

Galaxy Buds On : les écouteurs à clip de Samsung se précisent pour l’Europe, mais il faudra attendre

Les Galaxy Buds On pourraient arriver en Europe pendant la troisième semaine de janvier 2027. C’est la fenêtre avancée par SamMobile, alors que Samsung annonce jusqu’ici seulement un lancement européen au début de l’année prochaine. Pour la France, ni jour de commercialisation ni prix en euros ne sont confirmés.

Ces écouteurs se clipsent sur l’oreille et laissent le conduit auditif dégagé. Leur intérêt tient autant à cette différence avec les modèles à embouts qu’aux fonctions proposées avec un téléphone Galaxy compatible.

Dans son information publiée le 6 novembre, SamMobile situe la sortie européenne dans la troisième semaine de janvier. Le média précise que les dates pourraient varier d’un pays à l’autre. Il s’agit d’un renseignement obtenu auprès de ses sources, pas d’un calendrier détaillé publié par Samsung.

Menow avait déjà présenté l’arrivée européenne annoncée pour début 2027. Cette nouvelle fenêtre affine l’attente, mais ne transforme pas les anciennes fiches de revendeurs en engagements de livraison. Un prix américain ne donne pas non plus directement le tarif français TTC.

Ce format sert à entendre ce qui se passe autour de soi

Samsung oppose lui-même deux usages : ses écouteurs intra-auriculaires pour l’immersion et l’isolation, les Buds On pour garder davantage de contact avec son environnement. Une personne qui veut entendre un collègue lui parler ne recherche pas la même chose qu’un voyageur souhaitant couvrir le bruit du métro.

Un écouteur ouvert ne garantit pourtant pas un confort universel. La forme de l’oreille, le maintien et le niveau sonore supportable restent à essayer. L’autonomie annoncée atteint 9 h 30 par charge et 38 heures avec le boîtier ; ce sont des résultats du constructeur, pas des mesures réalisées par Menow.

Les gestes et les mémos dépendent du Galaxy associé

Le communiqué français de Samsung apporte des conditions utiles. Les gestes de la tête, désactivés par défaut, demandent One UI 8.5 ou une version ultérieure sur un appareil compatible. Arrêter une alarme ou faire lire des notifications avec ces gestes nécessite One UI 9.0, avec des restrictions sur les applications concernées.

Les mémos vocaux exigent un appareil compatible avec Galaxy AI ainsi que les applications d’enregistrement vocal Samsung et Bixby. L’accès à Gemini Live dépend notamment du compte, de la langue, du pays et d’une connexion Internet. Il ne faut donc pas attendre les mêmes possibilités sur n’importe quel téléphone simplement parce que l’écoute audio Bluetooth fonctionne.

Avant un achat, les trois vérifications décisives seront le tarif français, le modèle de téléphone associé et les fonctions effectivement prises en charge. La fenêtre de janvier permet d’organiser son attente ; elle ne remplace aucune de ces réponses.