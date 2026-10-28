Galaxy Buds On : Samsung annonce l’Europe début 2027, après un lancement américain

Samsung fixe un premier rendez-vous européen pour ses Galaxy Buds On : début 2027. Les premiers écouteurs à clip de la marque seront d’abord proposés aux États-Unis début novembre, au prix annoncé de 229 dollars. Pour les acheteurs français, ce calendrier officiel apporte une information plus solide que les seules dates affichées par des revendeurs.

Menow avait repéré des fiches suisses consacrées aux Galaxy Buds On. Le communiqué publié le 28 octobre par Samsung au Royaume-Uni indique cette fois explicitement une disponibilité européenne au début de l’année prochaine. Une date française précise et un prix en euros ne sont pas fournis.

Entendre autour de soi plutôt que chercher l’isolation

Les écouteurs ouverts répondent à un autre usage que les modèles intra-auriculaires à embouts. L’idée est de laisser davantage passer les sons environnants pendant l’écoute, notamment lors d’activités où l’on veut entendre une personne ou conserver une perception de ce qui se passe autour de soi.

Samsung situe d’ailleurs les Buds On en complément de ses modèles destinés à l’isolation et à la concentration. Ce positionnement aide à choisir : on ne recherche pas la même expérience en restant attentif à un collègue et en essayant de couvrir le bruit d’une rame de métro. Le confort et le maintien dépendront aussi de la forme de l’oreille et des mouvements : le format ouvert ne suffit pas à les déduire.

Notes vocales et gestes de tête pour laisser le téléphone en poche

Le constructeur annonce jusqu’à 9,5 heures d’écoute sur une charge. Il s’agit de son estimation, pas d’un résultat mesuré par Menow. Les fonctions mises en avant comprennent l’accès vocal à Gemini Live, la prise de notes vocales et des gestes de tête pour certaines interactions.

Pour enregistrer une idée sans sortir son téléphone, Quick Voice Memo utilise les microphones des écouteurs après un appui prolongé. Les gestes peuvent servir à accepter ou refuser des appels, selon les conditions de compatibilité. Ces possibilités sont détaillées dans la présentation officielle américaine ; elles s’inscrivent dans l’écosystème Galaxy et ses exigences logicielles.

Le calendrier permet maintenant de distinguer trois étapes : les fiches commerciales européennes déjà visibles, le lancement américain début novembre et l’arrivée européenne annoncée début 2027. Une offre en dollars ou une ancienne estimation suisse ne remplace donc pas encore une référence française disponible à l’achat. Le prochain jalon utile sera l’ouverture des ventes locales, avec le tarif TTC et les fonctions effectivement proposées sur les Galaxy compatibles.