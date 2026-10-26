La TV Box S 3 offre 32 Go, un port USB 2.0 et aucun lecteur microSD. Les limites à connaître pour les applications, le réseau et vos vidéos.

Xiaomi TV Box S 3 : les 32 Go ne compensent pas l’absence de carte microSD

Sur la Xiaomi TV Box S de troisième génération, les 32 Go de stockage ne s’accompagnent pas d’un lecteur microSD. Le boîtier propose un port USB 2.0, mais ni carte mémoire à insérer, ni Ethernet intégré. Des détails qui comptent autant que la capacité annoncée quand on prépare ses applications et sa vidéothèque.

La FAQ française de Xiaomi confirme ces caractéristiques pour la troisième génération sous Google TV. Elles doivent être lues avec les formats vidéo pris en charge, pas uniquement avec la mention 4K.

2 Go de RAM et 32 Go de stockage : deux limites différentes

Les 2 Go de RAM servent au fonctionnement du système et des applications. Les 32 Go correspondent au stockage interne, partagé avec les logiciels et leurs données. Ils ne constituent pas 32 Go de mémoire vive, ni une promesse de 32 Go entièrement libres après installation.

Cette séparation compte lorsqu’on compare deux fiches produits. Augmenter la place disponible pour des applications ne prouve pas qu’un grand nombre d’entre elles pourront rester actives en même temps. De même, un stockage plus généreux ne garantit pas une lecture fluide de chaque fichier vidéo.

Un seul port USB, aucun lecteur microSD ni Ethernet intégré

Le constructeur liste une sortie HDMI, un port USB 2.0 et l’alimentation. Il indique l’absence de lecteur microSD et de prise réseau RJ45. On ne peut donc pas simplement ajouter une carte mémoire comme sur certains autres appareils.

Le port USB est une possibilité matérielle, pas une certification universelle des disques, formats de fichiers ou adaptateurs du marché. Avant d’acheter un accessoire pour un usage précis, vérifiez sa compatibilité avec cette troisième génération et avec l’application qui devra le reconnaître. Une procédure prévue pour l’ancienne TV Box S ne devient pas automatiquement valable ici.

Pour le réseau sans fil, Xiaomi annonce le Wi-Fi 6 en 2,4 et 5 GHz. Le boîtier ne transforme pas un ancien routeur en routeur Wi-Fi 6. Dans une pièce où la réception est mauvaise, le nom de la norme ne permet pas de prédire à lui seul la stabilité du streaming.

« 4K » ne veut pas dire tous les fichiers en 4K

La FAQ annonce la vidéo jusqu’en 4K à 60 images par seconde, mais détaille aussi les codecs. Elle cite notamment le H.265 et le VP9, tandis que le VC-1 et le WMV-HD ne sont pas pris en charge dans la liste fournie. La résolution affichée sur la boîte ne dispense donc pas de regarder le format de votre vidéothèque.

Un essai avec un fichier représentatif de votre vidéothèque sera plus instructif qu’un achat de stockage à l’aveugle. Si la vidéo ne passe pas, son codec, l’application de lecture et la connexion sont à examiner avant d’accuser la capacité du boîtier.