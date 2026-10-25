Apple cache un iPod utilisable dans votre navigateur pour ses 25 ans

Un iPod interactif apparaît sur une page spéciale d’Apple Music. Une surprise nostalgique à découvrir dans un navigateur, plutôt que dans l’application.

Apple a trouvé une façon plus amusante d’afficher une page introuvable : y placer un iPod que l’on peut manipuler. Repérée le 23 octobre pour les 25 ans du baladeur, la surprise se cache sur le Web d’Apple Music. Pas besoin de retrouver un vieux câble pour faire tourner sa molette.

Le lien music.apple.com/us/ipod mène à l’expérience. Le même esprit se retrouve sur certaines pages inexistantes du service, où Apple invite le visiteur à jouer avec le baladeur virtuel plutôt que de s’arrêter au message d’erreur. Le lien est une page Web, pas une fonction à chercher dans les menus de l’application Apple Music.

La page se découvre dans le navigateur, pas dans l’application

Selon les détails rapportés par MacRumors, l’iPod virtuel permet de parcourir une sélection de morceaux et d’en écouter des extraits de 90 secondes. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel appareil ni d’une bibliothèque musicale complète. La petite expérience joue sur un geste ancien : tourner pour chercher, puis valider au centre.

Ce détour a un charme particulier sur un écran tactile. Au lieu de demander un titre à un assistant ou de lancer une playlist proposée, on explore un petit menu, dans un espace volontairement limité. La contrainte fait partie de l’objet : la surprise ne cherche pas à rendre le catalogue plus efficace, elle remet en scène une manière de le parcourir.

Si le lien ouvre directement l’application sur votre appareil, l’expérience peut rester invisible : elle est conçue pour le Web. Le problème n’est alors pas une option manquante de l’abonnement, mais le passage du navigateur vers l’application.

Le clin d’œil va jusqu’à cacher Breakout dans le baladeur, selon les manipulations décrites par MacRumors. La page ne ressuscite pas un nouvel iPod à acheter : elle donne simplement une bonne raison de s’attarder là où le navigateur devait annoncer une impasse.