Apple TV : tvOS 27.2 passe en RC, avant la mise à jour publique

Apple publie tvOS 27.2 RC, build 24K120. Cette étape concerne les tests avant la version publique et ne constitue pas une nouvelle annonce matérielle.

Apple prépare la prochaine mise à jour de ses boîtiers TV avec tvOS 27.2 RC, publié le 19 octobre sous le numéro 24K120. Cette compilation reste une version de test candidate à la sortie finale. Elle ne sera donc pas nécessairement proposée à une Apple TV restée sur le canal public.

Le registre Apple Developer réunit cette sortie avec les RC d’iOS, d’iPadOS, de macOS et de watchOS. Une RC est une compilation candidate à la version finale : elle peut être conservée pour la sortie publique si les derniers tests ne nécessitent pas de correction supplémentaire.

Les correctifs publiés concernent les tests d’achats dans les applications

La documentation de tvOS 27.2 décrit plusieurs corrections de StoreKit Testing dans Xcode. Cet environnement sert aux développeurs à vérifier le fonctionnement des achats intégrés et des abonnements dans leurs applications.

Les correctifs cités portent notamment sur la remise à zéro de l’éligibilité aux offres de découverte, la propagation des changements de boutique ou de langue et l’affichage d’erreurs pendant des achats simulés. Ces points concernent les tests des applications. Ils ne permettent pas d’annoncer que tous les problèmes d’abonnement rencontrés par les utilisateurs de l’Apple TV sont désormais corrigés.

Apple conserve également un problème connu lié aux tests d’abonnements groupés. Même en fin de cycle, les notes restent donc utiles pour identifier ce qui mérite encore une vérification avant la publication d’une application.

24K120 est le numéro à repérer sur le canal de test

Pour les utilisateurs inscrits au programme bêta, le numéro 24K120 distingue cette compilation des essais précédents. Pour ceux qui utilisent normalement leur boîtier pour regarder des films ou séries, le prochain jalon sera l’ouverture de tvOS 27.2 sur le canal public.

Le programme bêta d’Apple permet d’essayer le logiciel avant sa sortie ; il ne constitue pas une obligation pour continuer à utiliser l’Apple TV. Apple ne donne pas de date définitive pour la version générale avec cette seule publication. Le jalon vérifiable est bien l’arrivée de la compilation candidate 24K120, et non une nouvelle annonce matérielle.