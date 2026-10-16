Sony annonce un Walkman à 4 999 € : ce que ce baladeur propose face à un smartphone

À 4 999 €, le nouveau Walkman de Sony ne se mesure pas au smartphone sur le nombre d’applications. Il mise sur une chaîne audio dédiée, un châssis en cuivre plaqué or et des composants réservés à une écoute spécialisée. Le NW-WM1ZM3 arrivera en novembre 2026 en Europe, aux côtés d’un modèle à 2 499 €. Voici ce que cette conception change, et ce que son prix ne permet pas de départager.

Un châssis en cuivre plaqué or pour le modèle le plus cher

Dans son annonce européenne du 15 octobre, Sony décrit pour le NW-WM1ZM3 un châssis principal usiné en cuivre sans oxygène d’une pureté de 99,99 %, puis plaqué or. L’arrière utilise également du cuivre. Le NW-WM1AM3 combine, lui, une structure principale en alliage d’aluminium avec une partie arrière en cuivre plaqué or.

Ces choix sont présentés comme un moyen de travailler la rigidité, les connexions électriques et le bruit. Ils expliquent une partie du positionnement haut de gamme, mais ne suffisent pas à démontrer qu’un auditeur préférera le résultat à celui d’un autre appareil. Sony détaille une conception ; l’avantage audible reste à examiner avec le casque et les morceaux utilisés.

Une électronique dédiée à la lecture et à la sortie audio

Les deux baladeurs utilisent l’amplification numérique S-Master HX. Sony fait aussi évoluer l’alimentation et le filtrage, avec notamment deux condensateurs de grande capacité à la place du composant unique de la génération précédente. Le modèle le plus cher reprend un câblage KIMBER KABLE issu du DMP-Z1.

Le smartphone joue la polyvalence ; Sony concentre ici la conception sur la lecture et la sortie audio. Pour qui écoute principalement avec le même casque, l’achat s’évalue d’abord sur cette association. Posséder un appareil dédié peut aussi séparer l’écoute des autres usages du téléphone. Ce sont des raisons d’examiner le produit, sans transformer son positionnement en supériorité sonore démontrée.

Il faut notamment regarder toute la chaîne : fichier ou service utilisé, traitement activé, sortie choisie et casque. Un fichier plus défini ne corrige pas une mauvaise prise de son. Notre guide sur le streaming musical haute résolution aide à remettre ces différents éléments dans le bon ordre.

L’écran de 5,5 pouces accompagne la lecture numérique

Les deux nouveaux Signature disposent d’un écran de 5,5 pouces. La fiche française du NW-WM1ZM3 met en avant une interface personnalisable et la lecture de fichiers haute résolution. Il ne s’agit donc pas d’un retour au baladeur à cassette : le nom Walkman désigne ici un lecteur numérique contemporain.

Le traitement DSD Remastering Engine permet de convertir le signal PCM dans le format de traitement prévu par Sony. Cette conversion ne recrée pas les détails absents de l’enregistrement d’origine. Pour un acheteur, la bonne question est d’abord de savoir quels fichiers et services il utilisera réellement, puis de vérifier les possibilités de lecture et de sortie qui leur correspondent.

4 999 € et 2 499 € : les prix européens sont annoncés

Le tarif européen conseillé atteint 4 999 € pour le NW-WM1ZM3 et 2 499 € pour le NW-WM1AM3, avec une disponibilité annoncée en novembre. Ces montants proviennent de Sony Europe, pas d’une conversion du prix américain. Ils placent ces appareils dans un achat audio de passionné, où une écoute avec son propre casque est particulièrement pertinente. Le prix, le cuivre et l’or décrivent le produit ; ils ne constituent pas à eux seuls un classement de sa qualité sonore.