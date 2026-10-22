Spotify confirme la poursuite des vérifications Famille. Son aide française détaille le QR code, les sept jours de délai et les restrictions possibles.

Spotify Famille : les contrôles par QR code ne sont pas près de disparaître

Un QR code qui change toutes les quelques secondes, deux téléphones réunis au même endroit et sept jours pour agir : Spotify détaille en français un contrôle Famille plus difficile à réaliser à distance. Le 22 octobre, son codirecteur général Alex Norström a aussi confirmé que les vérifications continueraient à évoluer. Pour les comptes concernés, le partage entre plusieurs domiciles devient donc plus compliqué à maintenir.

La nouveauté n’est donc pas une règle interdisant soudainement le partage entre plusieurs domiciles : cette condition existait déjà. C’est la volonté de poursuivre les contrôles, accompagnée d’un dispositif plus contraignant qu’une simple adresse à saisir.

Les contrôles ne sont pas une opération passagère

Interrogé pendant la présentation des résultats trimestriels, Alex Norström a décrit une amélioration continue des méthodes de vérification, plutôt qu’une opération ponctuelle. La retranscription de son intervention ne donne ni calendrier de fin ni liste précise de pays pour chaque mécanisme. Elle ne permet donc pas d’annoncer que tous les abonnés français recevront immédiatement une demande de scan.

Pour un abonné, le changement de perspective est néanmoins clair : attendre que la vague de contrôles passe ne règle pas le problème d’un abonnement partagé entre plusieurs logements. Spotify annonce au contraire qu’il continuera à ajuster ses méthodes.

Deux téléphones au même endroit et sept jours pour répondre

Selon la procédure française de validation, le gestionnaire ouvre le QR code depuis sa photo de profil, puis « Votre abonnement Premium » et « Gérer ». Le membre concerné le scanne avec l’appareil photo de son téléphone. Les deux personnes doivent être ensemble ; le code change toutes les quelques secondes et l’opération passe par les applications mobiles à jour.

Le délai indiqué est de sept jours après la notification. En cas d’échec ou de dépassement, le membre ne peut rejoindre un autre abonnement Famille ou Duo pendant douze mois. Ce n’est pas un bannissement général de Spotify : d’autres formules restent proposées.

Les vérifications par adresse continuent aussi d’exister. Spotify précise sur cette même page qu’il vérifie l’adresse déclarée sans suivre les déplacements de l’utilisateur. Il ne faut donc pas confondre ce contrôle avec une obligation documentée de rester connecté en permanence au Wi-Fi du domicile.

Un abonnement familial ne signifie pas plusieurs domiciles

Le nom de la formule peut entretenir un malentendu : un lien de parenté ne suffit pas à lui seul. La condition porte sur la cohabitation avec le gestionnaire. Un parent et son enfant installés dans deux logements différents peuvent être de la même famille sans remplir ce critère.

Si la demande apparaît alors que vous vivez bien ensemble, mieux vaut la traiter rapidement depuis l’application plutôt que chercher à contourner le scan. Un code qui expire ou une application ancienne peut compliquer la validation ; l’aide recommande notamment de mettre les deux applis à jour et de vérifier la date et l’heure des téléphones.

La présence de cette procédure dans l’aide française ne signifie pas que chaque foyer a déjà été contrôlé. Si la notification arrive sur votre compte, en revanche, le délai de réponse devient votre priorité : il faut pouvoir réunir les deux téléphones avant son expiration.