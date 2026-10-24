Le verrouillage tactile testé dans les préversions conserve Siri à la voix et certaines commandes prioritaires.

Un appui sur le dessus du HomePod peut couper la musique ou modifier le volume alors que personne ne voulait toucher à la lecture. Apple prépare un réglage pour neutraliser ces gestes involontaires. Testée avec les préversions d’iOS 27.2 et du logiciel HomePod 27.2, l’option Lock Controls neutralise les gestes tactiles ordinaires, sans rendre l’enceinte inutilisable.

Au 23 octobre, ces versions restent en phase de test. Les démonstrations publiées les 21 et 22 octobre montrent surtout l’intérêt d’un réglage domestique très simple : continuer à écouter de la musique dans une pièce où le dessus de l’enceinte reste accessible aux enfants, aux invités ou à un animal.

Les gestes sont bloqués, Siri reste accessible à la voix

Dans sa prise en main de la version RC, Jeff Benjamin montre le blocage des appuis, des appuis prolongés et des commandes de volume. Une animation rouge apparaît lorsqu’un contact est refusé. Le réglage permet donc de laisser le HomePod allumé sans qu’un simple geste sur sa surface ne modifie la lecture.

Le micro n’est pas coupé pour autant : Siri reste accessible à la voix. Les commandes depuis l’application Maison restent également utilisables. Ce fonctionnement convient si vous pilotez déjà votre musique depuis l’iPhone ; il oblige en revanche à abandonner le geste consistant à maintenir le doigt sur l’enceinte pour appeler l’assistant.

Le réglage exige la version 27.2 sur le HomePod aussi

La procédure décrite par Ankur Thakur après son essai nécessite la version 27.2 sur l’appareil de commande et sur le HomePod. Installer seulement la préversion sur l’iPhone ne remplit donc pas les deux conditions. Dans Maison, il faut ensuite ouvrir les réglages de l’enceinte et activer l’interrupteur Lock Controls, son intitulé anglais dans les démonstrations.

Selon cet essai, le verrouillage fonctionne sur les deux générations de HomePod et de HomePod mini, y compris le HomePod de 2018. C’est plus large que la compatibilité de Sound Glow, la nouvelle animation musicale qui laisse le premier grand HomePod de côté. Les propriétaires de l’ancienne enceinte ont donc intérêt à distinguer ces deux fonctions, dont la disponibilité finale reste à vérifier à la sortie.

Le verrouillage tactile conserve des exceptions. Les interactions restent possibles pour :

arrêter les alertes des minuteurs et des alarmes ;

utiliser Interphone et Check In ;

interagir pendant les appels téléphoniques et FaceTime.