Le Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 distingue 4K à 144 Hz et Game Boost à 288 Hz. Voici les définitions et conditions réellement annoncées.

Ce téléviseur Xiaomi annonce 288 Hz : pourquoi ce n’est pas de la 4K à cette fréquence

Le Xiaomi TV S Pro Mini LED 75 2026 associe trois promesses : 4K, 144 Hz et Game Boost à 288 Hz. Elles ne s’additionnent pas dans un même mode. Xiaomi documente la 4K à 144 Hz en mode HDMI amélioré ; pour monter à 288 Hz, il faut une entrée Full HD ou 1440p.

Pour choisir un écran de jeu, cette différence est plus utile que le plus gros chiffre imprimé sur une page. Elle permet de savoir ce que l’on privilégie : la finesse de l’image, une fréquence de rafraîchissement plus élevée, ou un compromis entre les deux. Elle évite aussi d’attendre d’une console ou d’un ordinateur une sortie que son matériel ne propose pas.

Les 288 Hz s’obtiennent à une définition inférieure

Les conditions figurent dans les notes de la page française de Xiaomi. Le constructeur indique une entrée HDMI à 288 Hz en Full HD ou en 1440p, après activation du mode Game Boost correspondant dans les paramètres. Le libellé 288 Hz n’annonce donc pas une entrée 4K à cette fréquence.

Une définition décrit le nombre de pixels de l’image ; une fréquence indique combien de fois l’affichage peut être renouvelé chaque seconde. Augmenter l’une ne revient pas à augmenter l’autre. Une image peut être très fine mais renouvelée moins souvent, ou beaucoup plus rapide avec moins de pixels à transporter et à traiter.

Promesse affichée Condition documentée par Xiaomi 4K à 144 Hz Testée en mode HDMI amélioré ; résultat dépendant de l’appareil connecté et des conditions d’utilisation. Game Boost à 288 Hz Activation du mode dédié ; entrée HDMI à 1 920 × 1 080 ou 2 560 × 1 440. VRR Prise en charge annoncée ; fonctionnement à vérifier avec la source et les réglages utilisés.

Ce tableau n’est pas un relevé de mesures réalisées par Menow. Il restitue les conditions annoncées pour ce modèle précis. Les résultats ne doivent pas être étendus aux autres tailles de téléviseurs Xiaomi ou aux séries portant un nom voisin.

Le téléviseur ne crée pas les performances du jeu

Un écran capable d’accepter une fréquence élevée ne transforme pas automatiquement un jeu en programme capable de calculer autant d’images. Le processeur graphique, le moteur du jeu, ses réglages et le mode vidéo choisi interviennent en amont. La chaîne doit être cohérente depuis la source jusqu’à l’entrée du téléviseur.

Sur ordinateur, commencez par examiner la définition et la fréquence réellement sélectionnées dans le système, puis les options du jeu. Un titre exigeant en très haute qualité peut ne pas approcher la fréquence maximale de l’écran. Pour privilégier la réactivité, une définition réduite peut être un choix volontaire, mais son effet sur les détails reste visible, particulièrement à courte distance.

Sur console, il faut partir des modes vidéo proposés par le jeu et de la sortie prise en charge par la machine. Le nombre 288 sur le téléviseur ne constitue pas une promesse de mode 288 images par seconde dans un jeu console. Acheter sur ce seul critère reviendrait à confondre la capacité de l’écran avec celle de la source.

Le VRR répond à une autre difficulté : les variations de cadence

La fréquence maximale décrit un plafond. Le VRR, ou rafraîchissement variable, cherche plutôt à adapter le rythme de l’écran à celui des images envoyées dans sa plage de fonctionnement. Il peut donc être pertinent même lorsqu’un jeu ne reste pas constamment à sa cadence cible.

La page Xiaomi annonce cette prise en charge, sans que cela suffise à garantir chaque combinaison de définition, de fréquence et de source. Lorsqu’un réglage fonctionne mal, il faut noter cette combinaison complète au lieu de se contenter de « le mode jeu est activé ». C’est elle qui permettra de comparer les informations du téléviseur et celles de l’appareil connecté.

704 zones Mini-LED et un pic de 1 700 nits à examiner séparément

Pour la version 75 pouces, Xiaomi annonce aussi 704 zones Mini-LED et une luminosité maximale de 1 700 nits. Le constructeur précise les conditions de mesure de ce pic : ce n’est pas une luminosité permanente uniforme sur toute l’image. Les zones de rétroéclairage et le comportement du HDR méritent donc une évaluation séparée du taux de rafraîchissement.