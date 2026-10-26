Redmi Buds 6 Pro : pourquoi le mode jeu peut dégrader le son

Xiaomi reconnaît un compromis entre latence et fidélité avec le mode jeu des Redmi Buds 6 Pro. Comment comparer les réglages sans confondre les problèmes.

Le mode jeu peut rendre les Redmi Buds 6 Pro plus réactifs au prix d’un son moins fidèle. Xiaomi reconnaît ce compromis dans son assistance : réduire le retard audio peut dégrader la qualité sonore. Une différence apparue juste après l’activation de cette option ne suffit donc pas à conclure à une panne.

Le constructeur l’explique dans une fiche d’assistance : le mode jeu fait entrer les écouteurs dans un fonctionnement à faible latence. Le compromis concerne donc la manière de transmettre le son, pas seulement un effet audio qui rendrait les basses plus fortes.

Pourquoi une latence plus courte peut compter davantage en jeu

Dans une chanson, vous entendez le flux sonore sans le comparer constamment à une action que vous venez de déclencher. En jeu, un tir, un mouvement ou une validation à l’écran rendent plus sensible un décalage entre l’image et le son. Le mode jeu vise ce second usage.

La transmission sans fil implique plusieurs opérations avant que le son arrive aux oreilles. Réduire le délai peut modifier les choix effectués dans cette chaîne. La fiche Xiaomi reconnaît le compromis, mais elle ne fournit pas une mesure universelle du gain pour chaque téléphone et chaque jeu.

Il ne faut donc pas attendre la même sensation dans tous les titres. Une aventure calme, un jeu musical et une partie compétitive n’exposent pas de la même manière le retard audio. Le mode jeu est un choix lié à l’usage, pas un réglage de meilleure qualité à laisser activé sans distinction.

Comparer les deux modes sans changer tout le reste

Pour vérifier si le mode explique votre impression, utilisez un même passage audio et ne changez qu’une option à la fois. Conservez le volume et les autres effets pendant la comparaison. Si vous modifiez simultanément l’égalisation et le mode jeu, vous ne saurez plus quel réglage a produit la différence.

Passez ensuite à un jeu que vous connaissez, dans une scène reproductible. L’objectif est de comparer le décalage perçu et le confort, pas de déduire un nombre de millisecondes à l’oreille. Une amélioration sensible pour vous peut justifier le compromis pendant les parties, puis être inutile pour l’écoute musicale.

La FAQ générale des écouteurs rappelle également l’existence de délais liés à la transmission et de perturbations possibles. Une coupure, un craquement et une baisse régulière de fidélité après activation d’un mode ne décrivent pas nécessairement le même problème.

Les fiches Xiaomi ne décrivent pas toutes le même codec

Une incohérence apparaît dans la documentation française : la fiche sur la qualité sonore mentionne LHDC, tandis que la FAQ générale énumère SBC, AAC et LDAC. Ces éléments ne permettent pas de présenter LHDC comme une caractéristique confirmée de tous les Redmi Buds 6 Pro français. Pour identifier le codec réellement actif, partez de ce qu’affiche votre appareil et de sa documentation propre.

Si le rendu musical attendu revient en désactivant le mode jeu, vous avez identifié un compromis de réglage. Si la gêne reste présente dans tous les modes ou ne touche qu’un écouteur, décrivez plutôt ce symptôme précis au support : le mode faible latence ne répond pas à tous les problèmes audio.