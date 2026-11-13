Galaxy A57 : une nouvelle version de test de One UI 9.5 a été repérée

Une nouvelle version de test interne de One UI 9.5 pour le Galaxy A57 5G a été signalée le 13 novembre par Tarun Vats. Elle porte la référence A576BXXU7CZK3. Ce relevé montre que le suivi du logiciel avance sur le modèle international. Au 13 novembre, il ne permet d’établir ni l’ouverture d’une bêta publique pour ce modèle en France ni la date d’une mise à jour stable.

De CZJ8 à CZK3, qu’est-ce qui a changé ?

Dans notre précédent point sur les essais de One UI 9.5, le Galaxy A57 apparaissait avec une référence se terminant par CZJ8. Tarun Vats signale désormais CZK3 pour ce modèle. C’est le nouvel identifiant qui fait l’actualité. Le message ne contient pas de journal des changements permettant de savoir quelles fonctions ont été ajoutées ou quels problèmes ont été corrigés.

Voici le relevé original qui donne la référence complète de la version de test.

Tarun Vats signale une nouvelle version interne de One UI 9.5 pour le Galaxy A57. Voir le relevé original sur X

Pour une mise à jour publique, ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si Samsung ouvre un programme bêta pour votre modèle et votre région, consultez aussi les annonces dans Samsung Members. La simple présence de CZK3 dans un relevé de versions ne fait apparaître ni mise à jour dans les paramètres ni inscription dans l’application.

Le point à surveiller est donc une annonce Samsung qui cite le Galaxy A57 et les régions éligibles, ou une mise à jour proposée directement sur votre appareil. En attendant, la version déjà installée sur votre téléphone reste celle à utiliser au quotidien.