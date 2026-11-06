Galaxy A57 sous One UI 9 : TalkBack peut se mettre à jour sans attendre Samsung

Sur le Galaxy A57 5G sous One UI 9, les mises à jour de TalkBack peuvent passer par le Play Store. Si vous utilisez ce lecteur d’écran ou configurez le téléphone d’un proche, cherchez donc sa mise à jour du côté des applications. Vous pouvez le faire sans attendre que le téléphone propose une nouvelle version complète de One UI.

Une mise à jour d’application, deux menus à distinguer

Le journal logiciel de Samsung pour le Galaxy A57 SM-A576B indique que les évolutions de TalkBack peuvent être distribuées via le Play Store. L’installation de One UI 9 elle-même continue de se faire depuis les paramètres de mise à jour du Galaxy. Les deux menus peuvent donc afficher des informations différentes le même jour.

Commencez par vérifier le modèle et la version de One UI dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel pour la version. Ouvrez ensuite le Play Store, touchez votre profil puis Gérer les applications et l’appareil. Dans les mises à jour disponibles, cherchez Outils d’accessibilité Android, la suite Google qui comprend TalkBack. Si le bouton de mise à jour manque, le Store ne propose pas de version plus récente à cet appareil à ce moment-là.

TalkBack et la lecture d’un passage répondent à deux besoins différents

TalkBack est un lecteur d’écran. Il annonce les éléments de l’interface et change la façon de naviguer. Si vous aidez quelqu’un qui s’en sert chaque jour, vous pouvez simplement rechercher la mise à jour dans le Store en gardant son mode de navigation habituel.

Si vous voulez seulement écouter un paragraphe, Samsung cite aussi la lecture sélective dans son journal. Google documente la fonction Sélectionner pour prononcer dans les paramètres d’accessibilité. Elle sert à faire lire un élément choisi sans activer la lecture de toute l’interface.

Si le Galaxy affiche toujours une version plus ancienne, commencez par vérifier la version du système et la mise à jour proposée pour votre modèle. Notre dossier One UI 9 permet de replacer ces changements dans le déploiement Samsung.