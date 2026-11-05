Galaxy A57 ou POCO X8s : le plus petit cache une batterie plus grosse

Choisir un smartphone plus petit oblige-t-il à renoncer à une grosse batterie ? Le POCO X8s montre que les deux caractéristiques peuvent cohabiter. Face au Galaxy A57, il oppose un boîtier plus court et moins large à une capacité supérieure.
Ce comparatif porte bien sur le X8s, pas sur le X8 Pro. Il s’appuie sur les caractéristiques officielles : il ne remplace pas une mesure d’autonomie ou un essai photo.
|Caractéristique
|Galaxy A57
|POCO X8s
|Écran
|6,7 pouces
|6,35 pouces, LTPO 1–120 Hz
|Dimensions
|161,5 × 76,8 × 6,9 mm
|151,1 × 71,8 × 8,06 mm
|Poids
|179 g
|187 g
|Batterie
|5 000 mAh
|6 330 mAh
|Objectifs arrière
|Principal, ultra grand-angle, macro
|Principal, téléobjectif, ultra grand-angle
Compact ne signifie pas forcément plus léger
Le POCO est plus facile à envisager pour ceux qui trouvent les grands appareils encombrants. Le Samsung conserve toutefois deux avantages physiques mesurables : il est plus fin et pèse huit grammes de moins.
La préférence dépend donc du problème à résoudre : la largeur dans la main, la hauteur dans une poche ou le poids pendant une longue lecture.
Deux propositions différentes en photo
Le X8s possède un téléobjectif de 50 mégapixels, équivalent à 57 mm. Le Samsung réserve son troisième module à la macro. Pour cadrer plus serré, cette différence d’objectifs compte davantage qu’un simple total de mégapixels.
POCO annonce aussi une charge filaire de 100 W. Sa batterie plus généreuse ne permet cependant pas de calculer combien d’heures il gagnerait : écran, réseau, logiciel et usage interviennent dans le résultat.
Dernier point avant l’achat : une fiche mondiale ne garantit pas une vente en France. Le lancement polonais du X8s est relayé le 4 novembre, mais son prix et sa distribution française ne sont pas établis ici. Notre présentation du POCO X8s détaille le modèle.
Sources : Samsung France et POCO, caractéristiques officielles.
Samuel Le Goff suit l’actualité des smartphones, des systèmes d’exploitation mobiles et de l’intelligence artificielle depuis plus de 14 ans. Il couvre notamment Samsung, Xiaomi, Apple, Android, iOS et les grandes tendances du numérique.