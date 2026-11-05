Galaxy A57 ou POCO X8s : le plus petit cache une batterie plus grosse

Le POCO X8s associe un écran plus compact à 6 330 mAh. Face au Galaxy A57, les différences concernent aussi le poids, la charge et les objectifs photo.

Choisir un smartphone plus petit oblige-t-il à renoncer à une grosse batterie ? Le POCO X8s montre que les deux caractéristiques peuvent cohabiter. Face au Galaxy A57, il oppose un boîtier plus court et moins large à une capacité supérieure.

Ce comparatif porte bien sur le X8s, pas sur le X8 Pro. Il s’appuie sur les caractéristiques officielles : il ne remplace pas une mesure d’autonomie ou un essai photo.

Caractéristique Galaxy A57 POCO X8s Écran 6,7 pouces 6,35 pouces, LTPO 1–120 Hz Dimensions 161,5 × 76,8 × 6,9 mm 151,1 × 71,8 × 8,06 mm Poids 179 g 187 g Batterie 5 000 mAh 6 330 mAh Objectifs arrière Principal, ultra grand-angle, macro Principal, téléobjectif, ultra grand-angle

Compact ne signifie pas forcément plus léger

Le POCO est plus facile à envisager pour ceux qui trouvent les grands appareils encombrants. Le Samsung conserve toutefois deux avantages physiques mesurables : il est plus fin et pèse huit grammes de moins.

La préférence dépend donc du problème à résoudre : la largeur dans la main, la hauteur dans une poche ou le poids pendant une longue lecture.

Deux propositions différentes en photo

Le X8s possède un téléobjectif de 50 mégapixels, équivalent à 57 mm. Le Samsung réserve son troisième module à la macro. Pour cadrer plus serré, cette différence d’objectifs compte davantage qu’un simple total de mégapixels.

POCO annonce aussi une charge filaire de 100 W. Sa batterie plus généreuse ne permet cependant pas de calculer combien d’heures il gagnerait : écran, réseau, logiciel et usage interviennent dans le résultat.

Dernier point avant l’achat : une fiche mondiale ne garantit pas une vente en France. Le lancement polonais du X8s est relayé le 4 novembre, mais son prix et sa distribution française ne sont pas établis ici. Notre présentation du POCO X8s détaille le modèle.

Sources : Samsung France et POCO, caractéristiques officielles.