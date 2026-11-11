Galaxy A57 ou Redmi Note 17 Pro 5G : 3 340 mAh d’écart, qu’est-ce qu’on gagne vraiment ?

Le Redmi Note 17 Pro 5G embarque une batterie de 8 340 mAh, contre 5 000 mAh pour le Galaxy A57. C’est 67 % de capacité en plus sur le papier. Mais les deux smartphones font des choix différents sur la vidéo, le stockage et la façon dont ils se rechargent. Voici où cet écart peut vraiment peser.

Deux fiches françaises, deux priorités

Critère Galaxy A57 Redmi Note 17 Pro 5G Batterie 5 000 mAh 8 340 mAh Recharge filaire maximale 45 W 67 W Écran AMOLED 6,7 pouces, jusqu’à 120 Hz AMOLED 6,83 pouces, jusqu’à 120 Hz Photo arrière 50 MP + 12 MP ultra grand-angle + 5 MP macro 50 MP + 8 MP ultra grand-angle Vidéo arrière Jusqu’en 4K Jusqu’en 1080p à 30 i/s Stockage indiqué en France 128 ou 256 Go 256 ou 512 Go

La comparaison s’appuie sur les fiches françaises de Samsung et de Xiaomi. Vérifiez le nom complet du Redmi au moment de comparer les prix, car les déclinaisons d’une même famille n’ont pas forcément la même fiche technique.

À qui profitent les 3 340 mAh supplémentaires ?

Le Redmi offre surtout plus de marge quand la prise est loin. En déplacement, la navigation GPS, le partage de connexion et une luminosité élevée sollicitent la batterie pendant des heures. Cette réserve supplémentaire est alors plus utile que pour un téléphone qui reste au bureau et recharge chaque soir. L’écart en mAh ne permet toutefois pas de convertir le résultat en heures. L’écran, le réseau et la façon dont le téléphone gère ses applications changent la consommation.

La recharge de 67 W est un maximum, pas une puissance maintenue pendant toute la charge. Xiaomi précise que le bloc secteur n’est pas fourni. Si vous comptez réutiliser le vôtre, vérifiez sa compatibilité avant d’intégrer la vitesse de recharge à votre choix.

Si vous filmez souvent, le Galaxy garde un avantage concret

Les deux appareils annoncent un capteur principal de 50 MP, mais leurs modes vidéo diffèrent. La 4K du Galaxy laisse plus de latitude pour recadrer un clip au montage, tandis que le Redmi s’arrête à 1080p selon sa fiche française. Cela ne préjuge pas du rendu de nuit ou de la stabilisation en mouvement. Vous pouvez retrouver les réglages vidéo du Galaxy A57 pour voir si cet avantage vous servira.

Le Redmi est le choix le plus cohérent si vous cherchez avant tout de la marge loin d’une prise ou davantage de stockage intégré. Le Galaxy mérite votre attention si vous filmez régulièrement en 4K ou préférez un écran légèrement moins grand.