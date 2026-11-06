Galaxy A57 : 5 réglages à vérifier avant de filmer en 4K

Le Galaxy A57 5G filme jusqu’en 4K à 30 images par seconde, d’après Samsung. Avant un voyage ou un événement que vous ne pourrez pas rejouer, faites un clip de dix secondes. Vous pourrez vérifier la résolution, mais aussi les options que votre téléphone accepte de combiner dans ce mode.

1. Choisissez UHD 30 dans le viseur

Dans Appareil photo, passez en mode Vidéo et ouvrez le sélecteur de résolution. UHD désigne ici 3 840 × 2 160 pixels. Si vous devez surtout envoyer la vidéo et que la taille du fichier compte davantage que le détail, envisagez le Full HD.

2. Vérifiez si le téléphone peut adapter la cadence

Le manuel Samsung décrit FPS auto, qui peut ajuster la cadence pour éclaircir les vidéos en faible lumière. Si le réglage est proposé dans le mode choisi, comparez deux clips de la même scène. Pour un montage où vous voulez une cadence fixe, désactivez-le et essayez d’abord d’ajouter de la lumière.

3. Testez la stabilisation en marchant

Cherchez Stabilisation vidéo dans les paramètres de l’appareil photo. Si vous activez un autre mode de stabilisation dans le viseur, relisez l’indication UHD avant d’enregistrer. Les combinaisons disponibles dépendent du mode utilisé.

4. Affichez le guide de composition

La grille et le niveau aident à garder l’horizon droit avant un panoramique. C’est particulièrement visible au bord de l’eau ou devant un bâtiment. Corriger l’inclinaison à la prise évite de devoir recadrer ensuite.

5. Choisissez ce que l’autofocus doit suivre

Si votre mode propose le suivi autofocus, désignez le sujet dans le viseur et faites-lui traverser le cadre dans un clip d’essai. Pour un plan fixe où des passants coupent la scène, vérifiez plutôt que la mise au point reste sur votre sujet principal.

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