Galaxy A57 : 128 ou 256 Go, la place réellement disponible change le choix

Samsung précise la capacité utilisable des deux Galaxy A57. Un écart à regarder avant de choisir un téléphone que l’on compte garder plusieurs années.

Mis à jour le 5 novembre 2026.

Deux Galaxy A57, la même quantité de mémoire vive, mais une marge très différente pour les photos et les applications. Le nombre inscrit sur la boîte ne correspond pas à toute la place laissée à vos fichiers : Samsung détaille aussi le stockage réellement disponible.

C’est cette seconde valeur qui aide à choisir. Pour un téléphone conservé plusieurs années, le besoin ne se résume pas aux applications installées le premier jour.

Ce que laissent les deux versions à vos fichiers

Galaxy A57 128 Go 256 Go Stockage annoncé 128 Go 256 Go Stockage disponible indiqué par Samsung 104,7 Go 231,9 Go Mémoire vive 8 Go 8 Go

La version supérieure offre donc 127,2 Go supplémentaires utilisables selon ces fiches. Ce sont des valeurs constructeur : la place restante évolue ensuite avec les mises à jour, les applications et leurs données.

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Plus de deux fois la place, pas deux fois les performances

Avec 231,9 Go disponibles contre 104,7 Go, le modèle 256 Go laisse environ 2,21 fois plus d’espace utilisable. Le rapport dépasse donc légèrement le double suggéré par les noms commerciaux.

En revanche, les deux fiches annoncent la même mémoire vive : 8 Go. Choisir 256 Go permet de conserver davantage de contenus ; ce chiffre ne prouve pas que les applications tourneront plus vite. Il faut distinguer stockage et RAM, deux lignes souvent rapprochées dans les offres.

Le bon calcul part de ce que vous conservez

Un acheteur qui utilise déjà près de 100 Go arriverait avec très peu de marge sur le modèle 128 Go. Celui dont les fichiers et applications occupent une petite fraction de cette capacité n’a pas le même besoin. La différence de prix doit donc être mise en regard des 127,2 Go supplémentaires, pas d’une promesse de puissance.

Vidéos conservées sur le téléphone, gros jeux et contenus hors connexion sont les usages à compter en priorité. Une galerie largement stockée à distance conduit à un autre choix. Sans tarif français vérifié pour les deux variantes au même moment, impossible de dire combien coûte aujourd’hui chaque gigaoctet gagné.

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Sources : Samsung France, Galaxy A57 128 Go et Galaxy A57 256 Go.