Galaxy A57 ou Galaxy S25 FE : le plus récent n’est pas forcément le meilleur choix

Photo, batterie, puissance et mises à jour : le Galaxy A57 et le S25 FE ne rendent pas les mêmes services. Voici les différences qui justifient réellement de payer davantage.

Le Galaxy A57 est plus récent et plus léger. Le Galaxy S25 FE conserve pourtant des avantages matériels que son âge ne fait pas disparaître. Pour choisir entre ces deux Samsung, compter les trois appareils photo ou regarder seulement la capacité de la batterie ne suffit pas. Le vrai arbitrage oppose un milieu de gamme pensé pour le quotidien à un ancien modèle de la famille S, mieux équipé pour certains usages.

Les deux proposent un grand écran de 6,7 pouces et une recharge filaire de 45 W. La différence se joue ailleurs : le cadrage des photos, les possibilités vidéo, la puissance et la manière de connecter le téléphone à un écran. Voici ce que ces écarts changent dans les usages qui comptent.

Trois appareils photo de chaque côté, mais pas les mêmes possibilités

Les deux disposent d’un appareil principal de 50 Mpx et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx. Leur troisième module répond en revanche à deux besoins très différents : macro de 5 Mpx sur l’A57, téléobjectif de 8 Mpx avec zoom optique 3x sur le S25 FE, comme le précise le tableau technique de Samsung France.

Le macro sert à photographier de petits détails à courte distance. Le téléobjectif permet de cadrer plus serré un sujet éloigné : un visage, un détail architectural ou un enfant sur une scène. Ce n’est pas une question de 8 Mpx contre 5 Mpx, mais de focale et de distance de prise de vue.

Si vous zoomez souvent, le FE possède donc un argument matériel clair. Il ne faut pas en déduire qu’il gagnera automatiquement toutes les photos : lumière, mouvement et traitement de l’image restent déterminants. L’A57 garde un intérêt pour les clichés courants pris à la focale principale. En vidéo, il atteint la 4K à 30 images par seconde ; le S25 FE monte à 60 images par seconde en 4K, notamment sur le principal et le selfie d’après sa documentation technique. Pour filmer du mouvement avec une image plus fluide, cette différence compte davantage que le nombre de capteurs.

Les différences à comparer avant le prix

Critère Galaxy A57 Galaxy S25 FE Écran 6,7 pouces, Super AMOLED+, jusqu’à 120 Hz 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X, jusqu’à 120 Hz Processeur Exynos 1680 Exynos 2400 Troisième appareil arrière Macro 5 Mpx Téléobjectif 8 Mpx, zoom optique 3x Batterie typique 5 000 mAh 4 900 mAh Recharge filaire maximale 45 W 45 W Poids et épaisseur 179 g ; 6,9 mm 190 g ; 7,4 mm Connexion USB USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 Samsung DeX Non Oui Engagement logiciel annoncé Jusqu’à 6 générations d’OS et 6 ans de sécurité 7 générations d’OS et 7 ans de sécurité

La batterie légèrement plus grande ne tranche pas l’autonomie

L’A57 dispose de 100 mAh supplémentaires, soit environ 2 % de capacité en plus. Cet écart ne permet pas de prédire à lui seul une journée d’utilisation : l’écran, le réseau, les jeux et le processeur interviennent dans la consommation. Les deux acceptent jusqu’à 45 W par câble, mais une puissance maximale identique ne garantit pas une durée de recharge identique.

Le bénéfice certain de l’A57 se ressent plutôt dans la prise en main : il est 11 g plus léger et 0,5 mm plus fin. Cela ne le transforme pas en petit téléphone, puisque sa diagonale reste de 6,7 pouces. Pour une comparaison avec un autre grand écran Samsung, notre comparatif du Galaxy A57 avec le S26 FE détaille ce qui change avec le modèle plus récent.

Le FE garde des fonctions qui dépassent la fiche photo

L’Exynos 2400 du S25 FE appartient à une catégorie supérieure à l’Exynos 1680 de l’A57. Pour les jeux exigeants et les traitements lourds, le FE est le candidat à examiner en priorité. Pour les messages, la navigation ou les vidéos, il faut en revanche éviter de confondre réserve de puissance et bénéfice visible en permanence.

Le FE prend aussi en charge Samsung DeX : connecté à un écran compatible, il peut proposer une interface de bureau. L’A57 n’offre pas cette fonction. Son port USB 2.0 est également plus limité pour les gros transferts filaires que l’USB 3.2 Gen 1 du FE. Encore faut-il employer un câble adapté et un ordinateur capable d’en profiter. Pour quelqu’un qui copie rarement ses fichiers par câble et ne branche jamais son téléphone à un moniteur, ces avantages auront moins de valeur.

Sept ans contre six : attention au point de départ

Samsung annonce sept générations de mises à jour et sept ans de sécurité pour le S25 FE, contre jusqu’à six générations et six ans pour l’A57. Ces durées commencent à la commercialisation mondiale, pas au jour de votre achat. Le FE a été lancé en septembre 2025, l’A57 au printemps 2026 : comparer uniquement « sept » et « six » surestime donc l’écart de suivi restant.

Choisissez l’A57 si vous privilégiez un appareil plus léger et si son prix est nettement inférieur pour une capacité équivalente. Le S25 FE mérite un supplément lorsque son téléobjectif, la vidéo 4K à 60 images par seconde, DeX ou sa puissance correspondent à un usage réel. Avant de payer, comparez le même stockage, un état identique et les conditions du vendeur : un ancien FE reconditionné et un A57 neuf ne constituent pas deux offres directement interchangeables.

Montage de visuels des Galaxy A57 et S25 FE. Les photos ont été prises séparément.