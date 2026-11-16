Galaxy A57 : le correctif de novembre arrive en Corée, qu’en est-il en France ?

Samsung commence à distribuer le correctif de sécurité de novembre 2026 sur le Galaxy A57 en Corée du Sud. Le signalement concerne la déclinaison locale, commercialisée sous le nom Galaxy Quantum7 chez l’opérateur SK Telecom. Pour un A57 acheté en France, la disponibilité reste à confirmer.

Le numéro de version permet d’identifier le modèle concerné

Tarun Vats a partagé sur X le numéro de version du correctif. Le numéro A576SKSS4BZK1 apparaît dans le signalement. La référence coréenne contient A576S, alors que la version internationale du téléphone utilise notamment la référence A576B. Cette différence aide à comprendre pourquoi deux Galaxy A57 peuvent recevoir la mise à jour à des dates différentes.

Signalement du correctif de novembre sur le Galaxy A57 en Corée du Sud. Voir la publication originale de Tarun Vats sur X

Le déploiement a également été signalé par SamMobile pour le marché sud-coréen. Il s’agit d’un correctif de sécurité. La version de test interne de One UI 9.5 repérée sur le Galaxy A57 correspond à un autre logiciel et ne renseigne pas sur l’arrivée de ce correctif en France.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Relevez le niveau du correctif de sécurité Android et le numéro de version. Le premier vous indique le mois du correctif installé. Le second aide à identifier la déclinaison logicielle de votre appareil.

Pour lancer une vérification, ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si le téléphone est encore au correctif d’octobre et ne propose rien, réessayez dans les prochains jours. Gardez la branche logicielle de votre appareil. La présence d’un fichier pour un modèle coréen ne le rend pas compatible avec une variante française.

Une fois la mise à jour proposée et installée, retournez dans Informations sur le logiciel pour vérifier que le niveau du correctif a bien changé. C’est l’indicateur à regarder si votre téléphone affiche seulement qu’il est à jour, sans préciser le mois sur l’écran de téléchargement.