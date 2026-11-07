Galaxy A57 : 5 réflexes pour mieux photographier vos enfants et vos animaux

Sur le Galaxy A57, le bon geste de rafale et un déclencheur facile à atteindre peuvent aider à saisir une expression avant qu’elle disparaisse. Ils ne figent pas miraculeusement un enfant qui court ou un animal dans une pièce sombre. Voici cinq réflexes documentés pour préparer l’appareil et éviter des erreurs de manipulation.

1. Ouvrez l’appareil photo avec la touche latérale

Dans Paramètres → Fonctions avancées → Touche latérale, choisissez l’ouverture de l’appareil photo au double appui. Vous n’avez alors plus à rechercher l’icône lorsqu’une scène commence. Vérifiez l’action choisie avant la sortie : le raccourci peut avoir été personnalisé.

2. Faites glisser le déclencheur pour la rafale

En mode Photo, faites glisser le bouton de prise de vue vers le bord de l’écran et maintenez-le. Le manuel du Galaxy A57 disponible dans l’assistance Samsung distingue ce geste de l’appui prolongé sans glissement, qui lance une vidéo.

La rafale sert à sélectionner ensuite une meilleure expression ou une position plus intéressante. Elle ne garantit pas que toutes les images soient nettes : un mouvement rapide et une lumière faible peuvent rester difficiles, même avec plusieurs prises.

3. Placez le déclencheur là où votre main le trouve

Dans l’application photo, ouvrez Contrôles rapides → Paramètres → Modes de prise de vue. Vous pouvez définir le rôle des touches de volume pour prendre une photo. La touche Déclencheur flottante, dans la même rubrique, peut être déplacée dans une zone plus accessible.

À hauteur d’un enfant ou d’un animal, cela évite de relâcher sa prise pour atteindre le bouton central. Une meilleure tenue limite les mouvements du téléphone ; elle ne bloque pas ceux du sujet. Les intitulés ou l’emplacement des commandes peuvent évoluer selon la version installée de One UI.

4. Vérifiez le mode et la résolution avant la scène

Commencez en mode Photo standard et repérez le contrôle de résolution, notamment l’indication 12M. Le manuel indique comment changer ce choix. Une capture à 50 Mpx ne constitue pas une garantie de netteté supplémentaire lorsque le sujet se déplace.

Préparez ce réglage avant le moment à saisir, plutôt que de découvrir le menu quand l’enfant saute ou que l’animal s’approche. Pour une scène posée, vous pourrez comparer les résolutions ; pour une expression brève, la priorité est d’être prêt à déclencher. Aucun gain de vitesse précis n’est supposé ici.

5. Ne laissez pas la mise au point verrouillée sur une ancienne distance

Un appui prolongé sur l’aperçu verrouille la mise au point et l’exposition, sous l’indication AF/AE. C’est utile pour garder un réglage sur une scène stable. Si votre sujet se rapproche ensuite, ce verrouillage n’est pas un suivi automatique : touchez de nouveau l’aperçu pour le quitter et refaire le point.

Si les photos restent floues, regardez aussi la lumière

Samsung recommande de vérifier la propreté de l’objectif, la distance et la mise au point dans son guide sur les photos floues. Cherchez davantage de lumière ou un instant où le sujet ralentit avant de multiplier les changements de menus.

Une main plus stable et la stabilisation optique ne répondent pas au même problème qu’un enfant qui bouge. Si l’image est nette mais que quelqu’un a simplement fermé les yeux, notre guide de retouche sur le Galaxy A57 traite ce cas distinct.