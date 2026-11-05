Samsung confirme Android 17 sur le Galaxy A34 5G coréen. Le firmware A346NKSUFGZJ8 permet d’identifier cette première étape.

Galaxy A34 5G : One UI 9 et Android 17 arrivent en Corée, voici la version à repérer

Le Galaxy A34 5G passe à Android 17 en Corée du Sud. Dans son journal officiel, Samsung date du 4 novembre la mise à jour One UI 9 pour la référence SM-A346N. Le logiciel porte le numéro A346NKSUFGZJ8.

Pour les propriétaires français, ce numéro sert à identifier la version coréenne. Il ne permet pas de prévoir la date à laquelle un appareil européen affichera la notification.

Samsung indique qu’il devient possible de modifier la taille des commandes de luminosité, du volume et du lecteur multimédia. Le bouton de mode sonore peut aussi être séparé du contrôle du volume. Le journal mentionne par ailleurs un menu consacré à la garantie et à l’entretien de l’appareil.

Deux dates figurent dans la fiche. La version logicielle est datée du 4 novembre et son niveau de sécurité du 5 octobre 2026. Une mise à niveau Android reçue en novembre peut donc afficher un correctif du mois précédent.

Ouvrez Paramètres → À propos du téléphone pour lire le numéro de modèle. Si votre appareil affiche SM-A346B, le journal du SM-A346N ne correspond pas à votre variante. Vérifiez ensuite dans Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation ce que votre téléphone propose effectivement.

Le dossier Menow sur One UI 9 suit les autres Galaxy et les étapes du déploiement. Pour ce modèle, la nouvelle information est l’entrée coréenne du 4 novembre. La date française reste à établir.

Source : journal officiel Samsung du Galaxy A34 5G coréen.

Photo recadrée : Captainmorlypogi1959 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.