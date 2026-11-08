Trois maisons colorées, une rue en pente et un cable car : le projet Wonderbrick_design franchit une étape sur LEGO Ideas, sans être encore un set annoncé.

Un frère et une sœur recréent une rue de San Francisco en LEGO : 10 000 fans sont conquis

Trois maisons colorées, un cable car et une rue qui grimpe : il suffit d’un regard pour reconnaître San Francisco. Cette scène de 4 200 pièces environ, imaginée par un frère et une sœur sous le nom Wonderbrick_design, vient d’atteindre les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas. Le cap lui ouvre l’examen par LEGO. Il ne signifie pas encore qu’une boîte arrivera en magasin.

La création s’appelle The San Francisco Street. Son intérêt dépasse les façades : les deux créateurs ont mêlé leurs propres passions pour donner une vie aux bâtiments, avec une académie de danse, un surfeur et un artiste.

Image : Wonderbrick_design, via Brick Fanatics.

Une rue en pente plutôt que trois maisons posées côte à côte

La différence saute aux yeux sur les vues du projet : la chaussée inclinée organise toute la scène. Les maisons s’élèvent au-dessus du trottoir tandis que le cable car prend place sur le côté. Ce relief donne de la profondeur à la construction et permet de reconnaître la ville sans monument géant ni panneau explicatif.

Les façades restent distinctes, avec leurs couleurs et leurs volumes. Fenêtres en saillie, toitures et végétation composent un quartier miniature, plutôt qu’une reproduction uniforme de la même maison. L’ensemble évoque les fameuses maisons victoriennes de San Francisco, les Painted Ladies.

La danse de sa sœur a trouvé sa place dans le décor

Dans la présentation des créateurs reproduite par BrickUltra, le point de départ est un voyage en Californie. L’architecture de San Francisco et ses cable cars ont marqué l’un des concepteurs. Sa sœur enseigne la danse modern jazz : leur collaboration a naturellement fait entrer une académie de danse dans le projet.

Les deux autres bâtiments accueillent la maison d’un surfeur et celle d’un artiste. Chaque adresse a donc sa propre histoire. Les créateurs se présentent aussi sous les pseudonymes TheGlobeGuy et theDancingBrick.

Les intérieurs ne sont pas condamnés derrière les façades. Les maisons s’ouvrent par l’arrière, comme des maisons de poupée, et des sections de toiture se retirent pour accéder à d’autres détails. Pour quelqu’un qui expose ses constructions, cela change la façon de regarder le modèle : on peut apprécier la rue de face puis explorer les pièces, au lieu de ne disposer que d’un décor fermé.

Brick Fanatics a signalé le franchissement du seuil le 7 novembre. Le projet rejoint ainsi la troisième phase d’examen LEGO Ideas de 2026. Comme pour le TGV Inoui en LEGO qualifié pour examen, la communauté a rempli sa part du parcours ; la décision de produire ou non le modèle appartient désormais à LEGO.

Il faut donc distinguer trois choses : une création présentée par des fans, sa qualification pour examen, puis une éventuelle annonce commerciale. Ni prix ni lancement ne sont annoncés pour cette rue. Le nombre de pièces décrit également la proposition actuelle, pas la composition garantie d’un futur produit.

Pour voir les autres angles de la construction et suivre son statut, la bonne destination reste la fiche du projet The San Francisco Street. C’est là qu’une éventuelle évolution officielle pourra être distinguée des simples espoirs des admirateurs.