Freebox : le Wi-Fi passe mal à l’étage ? Testez le palier avant d’acheter un répéteur

Le Wi-Fi fonctionne dans le salon, puis la vidéo se fige dans la chambre. Le premier réflexe est de chercher une prise pour un répéteur dans la pièce mal couverte. Essayez d’abord le palier. Si votre téléphone y reçoit encore correctement le Wi-Fi, vous avez un emplacement à tester. Si le signal y est déjà mauvais, il faudra probablement rapprocher le répéteur de la Freebox.

Faites le même essai à trois endroits

Prenez le même téléphone et coupez temporairement les données mobiles pour qu’il reste sur le Wi-Fi. Lancez un test de débit près de la Freebox, puis sur le palier, puis dans la pièce où la connexion décroche. Gardez le même outil et faites les essais à quelques minutes d’intervalle. Si une mesure paraît aberrante, répétez-la au même endroit.

Le premier résultat sert de référence pour votre logement. Si le Wi-Fi est déjà lent à côté de la box, commencez par comprendre ce qui se passe à cet endroit. Si le débit tient sur le palier et chute en entrant dans la chambre, la perte de couverture entre les deux devient une piste plus crédible.

Ce que vous observez Le prochain essai Le Wi-Fi tient sur le palier, puis décroche dans la chambre Essayez le répéteur sur le palier, puis refaites la mesure dans la chambre. Le Wi-Fi est déjà faible sur le palier Testez une prise plus proche de la box, par exemple près de l’escalier. Le Wi-Fi est lent même près de la box Refaites le test avec un autre appareil. Si possible, comparez avec un appareil relié en Ethernet.

Le répéteur doit encore bien recevoir la Freebox

Un répéteur relié en Wi-Fi doit lui-même recevoir une connexion exploitable pour la prolonger. C’est pour cela que Free conseille de le placer entre la box et la zone à couvrir, là où le signal est encore présent. La meilleure prise peut donc se trouver en bas de l’escalier ou dans le couloir, selon les murs et la configuration du logement.

Une fois l’appareil installé, refaites l’essai à l’endroit précis où ça coupait, avec la porte dans sa position habituelle. Vérifiez aussi l’usage qui posait problème, comme un appel vidéo. Une connexion stable dans la pièce compte davantage qu’un bon chiffre obtenu sur le palier.

Si vous avez déjà un répéteur Free et que le problème est apparu sans changement de place, vérifiez aussi sa liaison avec la box et la version installée. Menow a détaillé un correctif Freebox qui concernait le Wi-Fi 5 GHz du répéteur. C’est une piste distincte d’un signal qui a toujours été faible à l’étage.