Le lot Samouraïs Star Wars coûte 3 200 V-bucks, mais les deux tenues se vendent aussi séparément. Contenu, tarifs et échéance avant de choisir.

Fortnite : Dark Vador revient en samouraï, le pack à 3 200 V-bucks vaut-il le coup ?

Dark Vador et les stormtroopers reviennent dans Fortnite avec leur armure de samouraï. Les offres sont bien présentes dans la boutique consultée ce 10 novembre, mais le pack complet n’est pas le seul choix. Avant de dépenser ses V-bucks, il faut regarder les accessoires inclus : le prix d’une tenue isolée et celui du lot ne répondent pas au même besoin.

3 200 V-bucks pour le lot, deux tenues disponibles séparément

La boutique officielle affiche le lot Star Wars Samurai à 3 200 V-bucks. Elle présente aussi une valeur cumulée de 5 600 V-bucks pour les éléments achetés séparément. Cette seconde somme n’est pas le montant à payer pour le pack actuellement affiché.

Offre Prix affiché À retenir Lot Star Wars Samurai 3 200 V-bucks Les deux tenues et leurs accessoires, neuf éléments annoncés Dark Vador samouraï 1 800 V-bucks La tenue avec le katana comme pioche et accessoire de dos Stormtrooper samouraï 1 500 V-bucks L’autre tenue du duo, proposée séparément

Le lot réunit notamment les deux personnages, l’émote du petit chasseur TIE, le katana de Vador, la lance du stormtrooper, la bannière impériale et deux revêtements. Acheter le pack prend surtout son sens lorsque l’on veut les deux personnages et leurs accessoires. Pour une seule tenue, les offres individuelles permettent d’éviter de payer des éléments que l’on n’utilisera pas.

Présentation originale publiée par Fortnite le 25 décembre 2024, et non une nouvelle vidéo du retour en boutique. Voir la présentation officielle des tenues

Il s’agit d’un retour, pas d’une nouvelle collaboration

Le style samouraï est une réinterprétation visuelle de Star Wars. Ce retour en boutique ne correspond ni à une nouvelle saison annoncée ni au retour automatique de toutes les anciennes tenues Star Wars. Chaque offre garde son propre contenu.

La date de disponibilité indiquée pour Vador correspond au 13 novembre à minuit UTC, soit le 13 novembre à 1 heure du matin à Paris. La boutique affiche aussi les échéances dans le fuseau du joueur : c’est cette information, directement sur la fiche de l’offre, qu’il faut lire avant un achat. Une rotation peut déplacer des produits, et une capture ancienne n’est pas une preuve de disponibilité.

L’événement Lil Uzi Vert relève d’un autre calendrier que la boutique. Enfin, comparez le montant affiché sur votre propre compte. La possession préalable de certains éléments peut modifier le prix proposé pour un lot. Les V-bucks servent ici à obtenir des objets cosmétiques ; ce retour ne promet pas un avantage de combat.

Image à la une : Fortnite, Epic Games. Présentation des tenues intégrée : Epic Games / Lucasfilm.