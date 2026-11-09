Fortnite : le bonus de Lil Uzi Vert prend fin à 15 heures, voici ce qu’il permet de récupérer

Les joueurs français ont jusqu’à ce lundi 9 novembre à 15 heures pour profiter du bonus temporaire lié à Lil Uzi Vert dans Fortnite. Le rappeur prend la place du boss de la forteresse et s’accompagne d’une mitraillette et d’un esprit à récupérer. Le point important est dans le calendrier : Epic annonce une journée de chances accrues pour certaines variantes, pas une récompense garantie à tous les participants.

Une mitraillette qui accélère pendant le tir

Dans sa présentation de l’événement, Epic décrit une arme dont la cadence augmente à mesure que le joueur maintient le tir. La Lil’ SMG apporte également un bonus de vitesse de déplacement. Il ne s’agit donc pas seulement d’un habillage aux couleurs du musicien : son fonctionnement encourage un engagement prolongé et la mobilité.

Autre nouveauté, l’esprit Lil’ Uzi Vert Jr. déclenche un effet d’aspersion lorsque son porteur restaure son bouclier. La présentation officielle associe ces deux récompenses au combat contre le boss. Elle n’annonce toutefois ni taux précis d’obtention ni liste détaillée des conditions de chaque variante.

Le bonus prend fin à 15 heures en France

La fenêtre donnée par Epic commence le 8 novembre à 14 heures UTC pour une durée de 24 heures. Cela correspond à du dimanche 8 novembre à 15 heures au lundi 9 novembre à 15 heures, heure de Paris. Pendant cette période, les variantes de l’esprit apparaissent plus souvent.

Ce détail change la manière de préparer sa partie : le créneau concerne un avantage de probabilité. Une série d’essais sans la variante recherchée ne signifie donc pas nécessairement que l’événement est défectueux. À l’inverse, un meilleur taux ne permet pas d’annoncer qu’un nombre déterminé de parties suffira.

Epic signale également l’apparition d’esprits maudits dans la nature et d’un deuxième fragment de carte. Ces ajouts ne doivent pas être confondus avec la durée du bonus de Lil Uzi Vert : l’annonce ne dit pas que tous les nouveaux objets disparaîtront à 15 heures. Pour cet après-midi, l’urgence porte sur la fenêtre de chances accrues.

Visuel de la saison Chasse aux trésors : Epic Games / © Eiichiro Oda–Shueisha–Toei Animation.