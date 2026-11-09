Fortnite : cet esprit aide à trouver des variantes rares, mais gare à l’eau

Dans Fortnite, les esprits maudits peuvent aider à trouver des variantes rares, mais leur avantage s’accompagne d’un danger : l’eau inflige des dégâts à leur porteur. Ces compagnons commencent à apparaître dans la nature avec les nouveautés annoncées autour de Lil Uzi Vert. Leur intérêt dépend donc aussi du trajet que vous prévoyez sur la carte.

Une chance supplémentaire, pas une récompense assurée

Les descriptions recensées par KidSpeak et le catalogue communautaire Sprite Checklist pour la variante maudite associent deux effets : augmenter les chances de trouver des variantes rares et rendre l’eau dangereuse. Elles ne donnent pas de pourcentage d’amélioration. Impossible, avec ces seules informations, de calculer combien de coffres ou de parties il faudrait pour obtenir le compagnon recherché.

Ce n’est pas non plus le même avantage que celui des variantes de fortune, qui servent à repérer des coffres proches. Avant de remplacer un esprit, lisez son effet : la couleur ou la rareté ne suffit pas à expliquer ce que son porteur gagne réellement.

La route compte autant que le butin

Le malus oblige à réexaminer une traversée aquatique. Un raccourci dans l’eau peut coûter des points de vie ; rester sur la terre ferme évite cette contrepartie. Le bon choix dépend du déplacement à effectuer, de l’état du personnage et de l’objectif de collection, plutôt que d’une règle disant que la variante la plus rare est toujours la meilleure.

Les guides ne précisent ni les dégâts par seconde ni la profondeur à partir de laquelle le malus s’applique. La description affichée dans votre partie reste donc le meilleur point de contrôle avant une traversée ; nous n’avons pas effectué de mesure en jeu.

Epic confirme séparément l’arrivée des esprits maudits dans la nature et le bonus de variantes de Lil Uzi Vert Jr. jusqu’au 9 novembre à 15 heures en France. Ces deux mécanismes ne sont pas interchangeables : le premier décrit une famille de variantes avec une contrepartie, le second une fenêtre temporaire de meilleures chances pour un compagnon précis.

Visuel de la saison Chasse aux trésors : Epic Games / © Eiichiro Oda–Shueisha–Toei Animation.