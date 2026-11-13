Fitbit et Pixel Watch : des mesures manquent dans Google Health, que vérifier ?

Votre Fitbit a enregistré votre nuit, mais Google Health affiche des mesures manquantes au réveil ? L’assistance de Google dit enquêter sur un incident d’affichage touchant certains utilisateurs. Des témoignages mentionnent aussi la Pixel Watch. Une valeur absente à l’écran ne permet pas de savoir si la mesure a été conservée.

Quels indicateurs peuvent disparaître ?

Les signalements citent la fréquence cardiaque au repos, sa variabilité, la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire ou la variation de température cutanée. Chez certains, les données des jours précédents et le résumé du sommeil restent visibles. D’autres signalent aussi des problèmes de synchronisation.

Dans un échange sur Google Health 5.12.1, le compte d’assistance dit enquêter. Des utilisateurs associent le début des symptômes à la version 5.12. Google n’a pas confirmé la cause et des signalements persistent sous 5.12.1.

Ouvrez la rubrique des indicateurs de santé, sélectionnez la mesure et comparez la journée actuelle aux précédentes. Vérifiez si le résumé de sommeil ou d’autres données récentes remontent. Si rien ne s’actualise, relevez la dernière synchronisation et suivez le centre d’aide de Google Health. Si seules quelques valeurs manquent, notez le modèle, la version de l’application et les mesures concernées avant de contacter l’assistance.

Certains utilisateurs disent avoir fait réapparaître une valeur en changeant la période du graphique puis en revenant à l’affichage initial. Essayez si vous le souhaitez et vérifiez si elle reste visible après avoir rouvert l’application. Cette manipulation n’établit pas que le problème est résolu.

Le correctif du score de résilience concernait un autre problème

Menow a déjà détaillé le correctif du score de résilience, qui pouvait rester artificiellement bas. Ici, le symptôme concerne des mesures qui ne s’affichent plus. Le correctif précédent ne permet pas de conclure que ces données vont réapparaître.