Pixel Watch : ce score pouvait rester bloqué sur « faible », Google corrige le problème

Google reconnaît des évaluations de résilience artificiellement basses. Le calcul a été corrigé et l’historique est repris : voici ce qu’il faut regarder dans l’application.

Si Google Health classait presque toujours votre résilience comme faible, le résultat ne reflétait pas forcément une dégradation de votre forme. Google reconnaît un défaut qui a tiré artificiellement certaines évaluations vers le bas entre mai et fin octobre 2026.

Le calcul a été corrigé côté serveurs le 29 octobre. Les notes de Google Health 5.12, publiées le 6 novembre, reviennent sur cette correction. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau capteur ni d’une mise à jour de Wear OS à attendre sur la montre.

Vos anciens résultats peuvent changer sans que votre corps ait changé

Dans son annonce consacrée aux scores trop bas, l’équipe Google Health indique également reprendre les données historiques touchées de mai à octobre. Si une appréciation ancienne évolue après coup, cela peut venir de ce recalcul.

La distinction compte pour ceux qui suivent leur progression : comparer un ancien résultat erroné avec un résultat calculé après correction ne permet pas de mesurer un progrès physique. La correction modifie l’interprétation des données, pas les efforts que vous avez réellement fournis.

La résilience n’est pas le score d’aptitude à l’entraînement

La documentation française présente la résilience comme une estimation de la capacité à absorber les tensions physiques et mentales et à récupérer. Google Health l’affiche avec une appréciation — optimale, équilibrée ou faible — plutôt qu’un simple nombre.

Le calcul réunit notamment la réaction de l’organisme, l’équilibre entre efforts récents et activité habituelle, ainsi que le sommeil. Un indicateur voisin, l’aptitude, porte sur la préparation globale aux activités. Chercher un changement dans ce second indicateur ne permet donc pas de vérifier directement le correctif de résilience.

Les deux restent des aides au suivi. Un résultat corrigé ne doit ni invalider ce que vous ressentez ni devenir, à lui seul, une décision de forcer l’entraînement.

Où retrouver l’indication dans l’application en français

Sur le téléphone, ouvrez Google Health, puis Santé → Bien-être mental → Résilience, dans les statistiques importantes. Les vues par période permettent de revenir sur les jours précédents. C’est ce parcours que donne l’assistance française de Google.

Cette aide cite notamment les Pixel Watch 2, 3 et 4, ainsi que plusieurs Fitbit compatibles, à condition qu’ils transmettent leurs données de fréquence cardiaque. La France figure bien parmi les pays pris en charge par l’application et son offre Premium. Cela ne permet pas d’affirmer que tous les outils de coaching ou tous les appareils disposent exactement des mêmes fonctions.

Vérifiez les mises à jour de Google Health dans la boutique du téléphone. Sur Android, passez par votre profil dans le Play Store, puis Gérer les applications et l’appareil et Mises à jour disponibles. Cette vérification maintient l’application à jour ; elle ne déclenche pas à elle seule un recalcul serveur déjà annoncé.

Si l’appréciation reste bloquée, relevez les jours concernés, la version de l’application et la montre utilisée avant de contacter l’assistance. Google demande justement aux utilisateurs encore touchés de le signaler. Réinitialiser la montre ne constitue pas le correctif publié pour ce problème de calcul.

Photo : Masahide Omura / HelenTech. Interface japonaise de Google Health : la courbe montre l’évolution de la résilience.