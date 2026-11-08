Avec ses 2 999 pièces et ses parties amovibles, la maison de FullMetalBricks rejoint les projets examinés par LEGO. Le seuil des 10 000 soutiens ne garantit toutefois pas sa commercialisation.

Un fan recrée la maison de la famille Addams en LEGO : 10 000 personnes veulent la voir en boîte

La façade paraît presque sage, jusqu’à ce que l’on reconnaisse ses habitants. Gomez, Morticia, Mercredi et le reste de la famille Addams accompagnent une maison de 2 999 pièces, imaginée par le créateur FullMetalBricks. Son projet vient d’atteindre les 10 000 soutiens sur LEGO Ideas : il sera examiné dans la troisième sélection de 2026. Pour les fans, c’est une étape décisive, mais pas encore l’annonce d’une boîte à acheter.

La qualification est datée du 8 novembre dans le relevé de Brick Fanatics. Sur la page originale de FullMetalBricks, le compteur a bien franchi ce seuil. La création, elle, ne date pas d’aujourd’hui : sa présentation sur la plateforme remonte à juillet 2025.

Une maison à ouvrir, pas seulement une façade à exposer

Le projet s’appuie sur La Famille Addams, le film de 1991, et sa suite de 1993. Il reprend donc l’univers des longs-métrages de Barry Sonnenfeld, plutôt que de se présenter comme une adaptation de la série Mercredi.

Le bâtiment joue sur une palette noire, blanche et grise, avec une silhouette haute, des fenêtres étroites et des toits qui lui donnent immédiatement son allure de demeure inquiétante. Son intérêt ne se limite pourtant pas à ce que l’on voit de la rue : des modules se retirent pour accéder à l’intérieur. La serre, la chambre de l’oncle Fétide et la salle à manger font partie des espaces aménagés.

Cette construction en parties séparables permet d’examiner les pièces sans démonter toute la maison. Un escalier relie les deux premiers niveaux ; une échelle donne accès au toit. Pour un modèle aussi dense, ce sont ces accès qui font la différence entre un décor fermé et une maison dont on peut regarder les aménagements.

Mercredi est là, et la Chose ne manque pas à l’appel

FullMetalBricks a réuni Gomez, Morticia, l’oncle Fétide, Mercredi, Pugsley et Lurch. Deux autres membres de cet univers passent par un assemblage en briques : le cousin Machin et la Chose. Ils complètent la maison au lieu de laisser l’architecture porter seule toute la référence aux films.

Le principe rappelle ce que permettent les créations de fans lorsque le bâtiment et les personnages racontent ensemble une histoire. Nous avions notamment présenté la rue de San Francisco imaginée par un frère et une sœur, un autre projet passé par le seuil des 10 000 soutiens.

10 000 soutiens donnent droit à un examen, pas à une sortie

C’est le point à garder en tête avant de chercher un prix ou une date de disponibilité. Ce modèle reste une proposition de fan. LEGO doit encore décider s’il souhaite en faire un produit officiel. La présence du projet dans une sélection ne garantit ni son choix, ni la reproduction à l’identique de la construction proposée.

Il n’existe donc pas, à ce stade, de tarif français, de date de commercialisation ou de précommande annoncés pour cette maison. Le nombre de 2 999 pièces décrit le projet de FullMetalBricks ; il ne constitue pas la fiche technique d’un futur ensemble validé. Pour découvrir précisément ce qui a séduit les votants, la galerie du créateur permet de parcourir le bâtiment et ses aménagements dès maintenant.

Crédit image : FullMetalBricks, via LEGO Ideas.