Déballez le secret du meilleur smartphone : Le Realme 11 Pro, un géant caché à découvrir absolument !

Le marché français voit l’arrivée de deux nouveaux appareils Realme : le 11 Pro et le 11 Pro+. Après plusieurs semaines de tests de ces deux appareils, voici notre avis sur le modèle le moins cher, le 11 Pro.

Deux variantes de Realme 11 Pro

Realme a décidé de lancer deux appareils très similaires. Le 11 Pro, bien qu’il n’ait pas certaines des fonctionnalités de son grand frère, le 11 Pro+, reste un appareil qui suscite l’intérêt. Il se distingue par un emballage de vente décent, comprenant un chargeur avec un câble USB-C et un étui en silicone transparent. Lors des tests, le smartphone noir s’est avéré être une bonne combinaison avec le design, mais la version beige avec du cuir vegan est encore plus séduisante. Conçu par Matteo Menotto, qui a travaillé pour des icônes de la mode comme Gucci et Bulgari, ce téléphone est une véritable réussite esthétique.

Caractéristiques techniques du Realme 11 Pro

Voici un aperçu des spécifications techniques du Realme 11 Pro:

Processeur MediaTek Dimensity 7050 à 8 cœurs, dont 2 cœurs à 2,6 GHz et 6 cœurs à 2,0 GHz,

8 Go de RAM (LPDDR4x), 256 Go de mémoire de stockage (UFS 2.2), pas de possibilité d’extension de mémoire,

Écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec une résolution de 2412 x 1080 pixels (FHD+), taux de rafraîchissement de 120 Hz et luminosité maximale de 950 nits, supporte HDR10+,

Batterie de 5000 mAh, supporte la charge rapide jusqu’à 67W,

Appareil photo principal de 100 mégapixels avec stabilisation optique de l’image et capteur de profondeur de 2 mégapixels, caméra selfie de 16 mégapixels,

Dimensions : 161,7 x 73,9 x 8,2 mm, poids 183 g,

Haut-parleurs stéréo,

Compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, support NFC, USB-C 2.0.

Sur le papier, ces chiffres semblent très raisonnables. Voyons comment ils se comportent dans une utilisation quotidienne.

Performance de l’écran du Realme 11 Pro

L’écran OLED de 6,7 pouces avec 10 bits de couleurs est un véritable plaisir pour les yeux. Les couleurs sont agréables, les angles de vue n’entravent pas l’utilisation du téléphone, et la luminosité est suffisante pour utiliser le téléphone au soleil. Comme il se doit avec un écran OLED, le contraste est excellent et les noirs sont profonds. Ce superbe écran pourrait être un des facteurs clés incitant à l’achat de ce smartphone.

Un autre point fort est le lecteur d’empreintes digitales dissimulé sous l’écran, qui n’a montré aucune faille lors de nos tests.

Performance du Realme 11 Pro

L’expérience d’utilisation du Realme 11 Pro est fluide. Le processeur MediaTek Dimensity 7050 offre une bonne performance, sans latences ni ralentissements. Même lors de jeux exigeants comme Diablo Immortal, Genshin Impact ou Call of Duty mobile, le téléphone ne montre aucun signe de faiblesse.

Quant au système d’exploitation, le téléphone fonctionne avec RealmeUI 4.0, une version modifiée d’Android 12. Il offre une grande variété d’options de personnalisation et est simple à utiliser. L’autonomie est également un point fort : plus d’un jour et demi d’utilisation avec une seule charge. Bien que la version standard supporte une charge plus faible (jusqu’à 67W), la batterie passe de 0 à 100% en moins d’une heure.

Néanmoins, le son des haut-parleurs n’est pas optimal à volume maximal. De plus, les vibrations peuvent être désagréables.

Appareil photo du Realme 11 Pro

Certaines personnes peuvent remarquer une sur-saturation des couleurs, notamment le vert et le rouge. Certains peuvent considérer cela comme un défaut car cela n’est pas naturel, tandis que d’autres l’apprécieront, car cela permet d’obtenir des images prêtes à être postées sur les réseaux sociaux sans retouche. Il convient de noter que les photos prises avec le Realme 11 Pro sont agréables à regarder, même pour un utilisateur non professionnel.

Prix du Realme 11 Pro

Le Realme 11 Pro est un bon choix pour son prix. Il offre un grand écran clair, une bonne performance et un design attrayant, en particulier la version avec dos en cuir. Cependant, il faut garder à l’esprit que vous n’aurez pas de caméra ultra-large, ce qui peut être un inconvénient pour certains. Néanmoins, le Realme 11 Pro permet de prendre de belles photos agréables à l’œil.

