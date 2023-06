Les panneaux solaires flottants conquièrent le monde : une solution pour l’énergie propre et la lutte contre la sécheresse

Le secteur des énergies vertes connaît une expansion rapide à l’échelle mondiale. Les fermes éoliennes, les centrales hydroélectriques et les centrales solaires sont déjà connues de tous. Cependant, une nouvelle tendance émerge : l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’eau plutôt que sur terre. Originellement développés en Asie, ces panneaux solaires flottants séduisent de plus en plus l’Amérique du Nord et l’Europe. Ils offrent une alternative attrayante, non seulement pour leur capacité à produire une énergie propre sans empiéter sur les espaces terrestres, mais aussi parce qu’ils contribuent à économiser l’eau en limitant son évaporation.

Une technologie prometteuse pour des milliers de villes

Cette technologie a d’abord gagné en popularité en Asie, notamment au Japon et en Malaisie, en raison du manque d’espace disponible. Le Japon est d’ailleurs le premier pays à avoir mis en service des fermes solaires flottantes en 2017. Cette progression a été facilitée par la baisse généralisée des coûts de production d’électricité solaire. Une étude récente publiée dans le journal Nature Sustainability a montré que 6000 villes dans 124 pays pourraient générer une quantité d’électricité équivalente à leur consommation totale grâce aux fermes solaires flottantes. De plus, cette approche pourrait permettre d’économiser de grandes quantités d’eau, équivalentes à celles que pourraient remplir 40 millions de piscines olympiques chaque année.

Les plus grandes fermes solaires flottantes du monde

À ce jour, la plus grande ferme solaire flottante du monde est la Dezhou Dingzhuang Floating Solar Farm à Shandong, en Chine, avec une puissance de 320 MW. En comparaison, la plus grande ferme d’Amérique du Nord ne produit que 8,9 MW. Toutefois, cette situation pourrait changer rapidement étant donné que les panneaux solaires flottants présentent de nombreux avantages et gagnent en popularité.

Le fonctionnement des panneaux solaires flottants

Le fonctionnement des panneaux solaires flottants est étonnamment simple. Ils sont installés sur des radeaux qui flottent sur l’eau. Cela permet d’économiser des terres qui auraient autrement été occupées par une ferme solaire. De plus, les panneaux solaires agissent comme un couvercle, réduisant ainsi pratiquement toute évaporation de l’eau. C’est un avantage supplémentaire, surtout dans des régions comme la Californie, qui sont confrontées à la sécheresse et où l’irrigation est nécessaire pour de nombreuses cultures. De plus, l’eau agit comme un excellent refroidisseur pour les panneaux, leur permettant de générer plus d’énergie que leurs homologues terrestres, dont l’efficacité diminue lorsque leur température augmente.

La progression des panneaux solaires flottants aux États-Unis

Ciel & Terre, une entreprise spécialisée dans l’installation et la maintenance de ces panneaux aux États-Unis, a déjà lancé 28 projets solaires flottants dans le pays. L’un des plus grands est situé à Healdsburg, en Californie, avec une capacité de 4,8 MW. Selon Chris Bartle, directeur des ventes et du marketing de Ciel & Terre, ces projets plaisent à leurs installateurs car ils offrent une approche différente, leur permettant de travailler sur l’eau plutôt que sur les toits.

L’Europe n’est pas en reste

L’Europe n’est pas en reste en matière de centrales solaires flottantes. Il y a deux ans, les premières fermes solaires flottantes ont été installées en Italie, notamment sur des lacs formés par l’inondation d’anciennes carrières et d’autres réservoirs d’eau dans les régions de l’Emilie-Romagne, du Latium et de la Toscane. Bien que leur capacité soit actuellement modeste (0,5 MW), ces projets sont principalement expérimentaux et l’intérêt pour de telles solutions augmente, en grande partie en raison du risque élevé de sécheresse.

La situation au Portugal

Le Portugal est un autre pays européen qui investit dans les fermes solaires flottantes. La centrale photovoltaïque flottante locale est composée de 12 000 panneaux solaires installés sur un réservoir près du barrage d’Alqueva. Sa capacité totale est de 4 MW, suffisante pour alimenter 1 500 foyers environnants. En outre, le Portugal est le foyer d’un projet pionnier de production d’électricité solaire : la ferme Rabagão à Montalegre. C’est la première initiative en Europe à combiner deux méthodes de production d’énergie écologique, avec 840 panneaux solaires couvrant une surface de 2 500 m² et une capacité d’environ 300 MWh.

