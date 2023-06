L’intelligence artificielle génère entièrement une partie de la série “Invasion Secrète” de Marvel

Il est enfin arrivé. “Invasion Secrète”, la dernière série faisant partie de l’Univers Cinématographique de Marvel (MCU), a une séquence entièrement générée par l’intelligence artificielle (IA).

Cette production avec Samuel L. Jackson ne rencontre pas un accueil particulièrement chaleureux. Cependant, la discussion sur la qualité de la série vient d’être reléguée au second plan. La surprise vient du fait qu’une partie de la série a été entièrement générée par l’IA.

No way in hell Marvel used AI to create the secret invasion intro, this is the worst intro for any TV show ever #SecretInvasion pic.twitter.com/XePW5a4CtB

— Fdm (@theSnyderKnight) June 21, 2023