Discord et sa nouvelle monétisation : une aubaine pour les créateurs de contenu ?

Avec sa nouvelle approche de la monétisation, Discord pourrait devenir un paradis pour les créateurs de contenu. Grâce à l’introduction de nouvelles fonctionnalités et à une répartition des revenus favorable aux créateurs, Discord semble être en passe de transformer la manière dont les créateurs interagissent avec leur public et monétisent leur contenu.

Les nouvelles opportunités de monétisation sur Discord

Abonnements mensuels

La première grande nouveauté introduite par Discord est le système d’abonnements mensuels. Les créateurs peuvent désormais proposer à leurs utilisateurs des abonnements pour accéder à des salons exclusifs, obtenir des emojis spéciaux ou encore bénéficier d’un accès anticipé à leurs contenus. Le prix de ces abonnements peut être fixé par le créateur lui-même, avec une fourchette allant de 2,99 à 199,99 dollars par mois.

Vente de produits téléchargeables

Discord envisage également de permettre aux créateurs de vendre des produits numériques téléchargeables via des achats uniques. Ces “Downloadables” pourraient être, par exemple, un livre de recettes, un guide de jeu ou un fond d’écran numérique. Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test et devrait être disponible dans les prochains mois.

Améliorations des abonnements aux serveurs

En plus de ces nouvelles options de monétisation, Discord a également annoncé des améliorations pour les abonnements aux serveurs existants. La plateforme a introduit des modèles de niveaux pour aider les créateurs à décider des abonnements à proposer à leur communauté. Cela devrait rendre la gestion des abonnements plus facile et plus efficace pour les créateurs.

Avantages pour les créateurs de contenu

Répartition favorable des revenus

L’un des principaux avantages de la nouvelle approche de Discord est la répartition des revenus. Contrairement à d’autres plateformes, Discord propose une répartition des revenus favorable aux créateurs, avec 90 % des revenus allant aux créateurs et seulement 10 % à la plateforme. Cela permet aux créateurs de maximiser leurs gains tout en bénéficiant d’une plateforme de communication solide.

Accès à une grande communauté

Discord est également connu pour sa grande communauté d’utilisateurs, ce qui offre aux créateurs un large public potentiel. Avec la possibilité de monétiser leurs serveurs sans seuil minimum d’utilisateurs actifs, même les créateurs avec une petite communauté peuvent générer des revenus grâce à leur contenu.

Flexibilité et contrôle

En outre, Discord offre une grande flexibilité et un contrôle aux créateurs. Ils peuvent fixer leurs propres tarifs pour les abonnements et décider quels contenus sont accessibles aux abonnés. Ils peuvent également vendre des produits numériques téléchargeables et bénéficier des améliorations apportées aux abonnements sur leurs serveurs. Pour bénéficier de la monétisation sur Discord, certaines conditions doivent être remplies.

Exigences de base

Il est important de noter que pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités de monétisation, certaines conditions doivent être respectées. Pour le moment, seuls les résidents américains âgés de 18 ans et plus peuvent accéder à la monétisation. Les propriétaires de serveurs doivent également avoir un compte Discord en règle, respecter les conditions générales de la plateforme et activer l’authentification à deux facteurs.

Délai de paiement et minimum de revenus

En ce qui concerne le paiement, les utilisateurs seront payés 30 jours après la fin du mois en cours. Ils devront également accumuler au moins 100 dollars pour recevoir leur premier paiement et disposer d’un solde minimum de 25 dollars pour tous les versements ultérieurs.

Restrictions de contenu

Enfin, Discord a mis en place des restrictions concernant le type de contenu qui peut être monétisé sur la plateforme. Il est interdit de parler de drogues, d’armes dangereuses et de sexe. La promotion d’autres sites ou de jeux d’argent est également interdite. Les personnalités politiques ont l’interdiction de monétiser leur serveur.

Avec sa nouvelle stratégie de monétisation, Discord offre de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu. Grâce à des fonctionnalités telles que les abonnements mensuels, la vente de produits numériques téléchargeables et une répartition des revenus favorable aux créateurs, Discord pourrait bien devenir le nouveau paradis des créateurs de contenu. Cependant, il est important que les créateurs soient conscients des conditions et des restrictions associées à ces nouvelles options de monétisation.

