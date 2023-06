Revolut : une nouvelle évaluation dans un environnement instable

Réévaluation des Neobanks

Revolut, la fintech britannique basée au Royaume-Uni, voit sa valorisation être réexaminée alors que les marchés publics remuent le pot de la fintech. Alors que les neobanks semblent globalement bien se porter, de nouvelles données d’une entreprise de capital-risque indiquent qu’au moins certains investisseurs essaient toujours de déterminer comment les valoriser. Revolut a vu sa valorisation réduite plus tôt cette année, et la société fait à nouveau les gros titres pour des raisons qu’elle n’aimerait pas. Molten Ventures, l’un des soutiens de Revolut, a récemment fait état de ses propres performances financières, ce qui indique que la valorisation de Revolut est de nouveau en cours de réexamen.

Le dernier tour de financement majeur de Revolut a permis de lever 800 millions de dollars en série E, ce qui lui a donné une valorisation post-financement de 33 milliards de dollars. Cette levée de fonds a marqué la neobank comme l’une des startups fintech les plus précieuses du monde, et l’une des entreprises technologiques privées les plus richement valorisées, toutes catégories confondues.

Croissance rapide de la base de clients

Revolut a récemment annoncé qu’elle comptait désormais plus de 30 millions de clients dans le monde. Selon une annonce de la société, elle a ajouté plus de 5 millions d’utilisateurs dans le monde depuis novembre 2022. “Revolut croît à un rythme d’environ un million de clients par mois”, a déclaré le PDG et co-fondateur Nik Storonsky. La plus grande partie de cette croissance de cinq millions d’utilisateurs provient du Royaume-Uni, où 1,2 million de personnes ont rejoint la plateforme depuis novembre. D’autres croissances importantes du marché ont eu lieu en Roumanie, en Pologne, en Espagne et en France.

Défis réglementaires

Cependant, la croissance rapide de Revolut n’est pas sans défis. Nik Storonsky a récemment déclaré que les bouleversements récents dans le secteur bancaire ont retardé les tentatives de Revolut d’obtenir une licence bancaire au Royaume-Uni. Les discussions de Revolut avec deux régulateurs britanniques – l’Autorité de conduite financière et l’Autorité de régulation prudentielle – sur une licence bancaire durent depuis plus de deux ans. C’est beaucoup plus long que le délai habituel pour une licence, qui est généralement d’une année.

L’avenir de la banque numérique

Alors que les banques numériques deviennent de plus en plus populaires, de nombreux consommateurs sont réticents à passer des banques traditionnelles aux neobanks. L’inconnaissance des neobanks joue un rôle dans cette réticence, tout comme la satisfaction des clients avec leur banque actuelle, qui est généralement traditionnelle. Bien qu’il y ait un intérêt soutenu pour les services de banque numérique etla fintech comme PayPal, Venmo et Chime, de nombreux consommateurs interrogés pour l’étude ont déclaré qu’ils considèrent ces services comme des “services bancaires auxiliaires – des compléments aux services offerts par leurs banques plus traditionnelles”, avec peu de consommateurs utilisant exclusivement des banques numériques.

Mise à jour des produits et des fonctionnalités

Revolut a continué à innover et à développer de nouvelles fonctionnalités pour ses clients. Récemment, la société a lancé plusieurs initiatives, notamment:

Le lancement des IBANs locaux pour les clients corporatifs en Irlande.

L’introduction de Revolut Business en Australie.

La connexion directe au réseau financier SEPA.

Un partenariat avec Comic Relief pour faciliter et rendre plus accessible les dons.

Malgré les défis de valorisation et les obstacles réglementaires, Revolut continue de croître et d’innover dans le secteur de la fintech. Alors que l’avenir de la banque numérique est encore en cours de détermination, les consommateurs et les investisseurs continuent de surveiller de près les mouvements de Revolut et d’autres acteurs majeurs de la fintech. Le parcours de Revolut témoigne de la dynamique de la fintech, un secteur en constante évolution qui continue de repousser les limites de ce qui est possible dans le secteur financier.

