Huawei bouleverse le marché avec trois smartphones inédits dont un monstre d’autonomie !

Le titan technologique chinois Huawei secoue le paysage français des smartphones en dévoilant trois nouveaux modèles de sa série nova, de milieu de gamme. Le plus performant d’entre eux suscite une attention particulière en raison de ses caractéristiques haut de gamme, tout en affichant un tarif plus élevé.

Huawei n’a pas seulement présenté quatre nouvelles montres de sa série Watch 4 (Pro), mais a également introduit sur le marché français trois smartphones aux tarifs variés. Ils partagent tous un design soigné et une fonctionnalité de charge rapide.

Huawei nova 11 Pro et nova 11 : une incursion remarquée dans le milieu de gamme haut de gamme

Commençons par les deux modèles les plus puissants, le nova 11 et le nova 11 Pro. Ces smartphones robustes sont équipés du processeur Snapdragon 778G en version 4G, associé à 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Les configurations des appareils photo sont également similaires : un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, tandis qu’un module selfie de 60 mégapixels est intégré à l’avant pour les deux modèles.

Néanmoins, le nova 11 Pro se distingue par un double objectif pour les selfies, comprenant un module de 8 mégapixels avec un zoom optique x2. Les deux modèles sont dotés de batteries de 4500 mAh. Le modèle “Pro” présente un écran OLED de 6,78 pouces aux bords incurvés, d’une résolution de 2652 × 1200 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le nova 11 standard arbore un écran OLED plat de 6,7 pouces, avec une résolution de 2412 × 1084 pixels et un taux de rafraîchissement également de 120 Hz.

Le nova 11 Pro bénéficie d’un système de charge filaire plus rapide à 100W, tandis que le nova 11 est équipé d’une charge de 66W. Les deux modèles affichent des tarifs différents – le Huawei nova 11 est proposé à environ 580 euros, et le 11 Pro à environ 710 euros. Dans les deux cas, Huawei offre des écouteurs FreeBuds 5i en bonus.

Huawei nova Y91 : le smartphone à petit prix et grande autonomie qui va faire trembler ses concurrents !

Le dernier modèle présenté, le Huawei nova Y91, est le plus abordable des trois. Néanmoins, il n’est pas en reste en termes de performances – il est alimenté par le processeur Snapdragon 680, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Ce smartphone propose un énorme écran LCD de 6,95 pouces (comparable à la taille d’anciennes tablettes !), avec une résolution de 2376 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le véritable atout de ce smartphone est sa batterie massive de 7000 mAh, dotée d’une fonction de charge rapide de 22,5W. À l’arrière, on trouve un appareil photo principal de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, un appareil photo selfie de 8 mégapixels est intégré dans une encoche rappelant celle des iPhones. Le prix ? Le Huawei nova Y91 est proposé à environ 290 euros, soit 45 euros de moins que ses concurrents directs.

