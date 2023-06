Révolution dans l’industrie des smartphones ! Découvrez les nouveaux modèles d’Infinix Note 30 à des prix incroyables !

Introduction à la nouvelle série Infinix Note 30

Les nouveaux smartphones de la série Infinix Note 30 ont été officiellement dévoilés. Cette nouvelle gamme est prête à conquérir le marché et les cœurs des consommateurs avec ses spécifications impressionnantes et ses prix attractifs. Attendus depuis un mois, ces nouveaux modèles ont été annoncés à l’occasion de l’anniversaire du lancement de la marque dans notre pays.

Spécifications de la série Infinix Note 30

La caractéristique la plus remarquable de ces nouveaux appareils est la capacité de recharge rapide All-Round FastCharge. Ce système de recharge promet une puissance de recharge allant jusqu’à 68W pour la recharge filaire et jusqu’à 50W pour la recharge sans fil. De plus, ces appareils disposent d’une fonction de recharge parallèle, permettant de maintenir une température basse pendant le jeu et la recharge.

Comparaison des modèles : Infinix Note 30 et Infinix Note 30 5G

Le modèle de base, l’Infinix Note 30, sera disponible en deux coloris : Interstellar Blue et Magic Black. Il est équipé d’un écran LCD de 6,78 pouces, et offre une recharge filaire de 45W. Il est doté d’une batterie de 5000 mAh, d’un appareil photo principal de 64 mégapixels et d’un appareil photo pour selfies de 16 mégapixels. L’Infinix Note 30 dispose également d’une charge filaire de 45W. Il est équipé d’un chipset MediaTek Helio G99 6nm, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne.

Découverte de l’Infinix Note 30 Pro

Le modèle suivant de la gamme est l’Infinix Note 30 Pro. Disponible en couleurs Magic Black et Variable Gold, il arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une finition métallique. Le téléphone est équipé d’un système de recharge filaire de 68W pour sa batterie de 5000 mAh. Il offre également une recharge sans fil de 15W. En termes de performances, l’Infinix Note 30 Pro embarque un processeur MediaTek Helio G99 6nm, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Il dispose d’un appareil photo principal de 108 mégapixels et d’un appareil photo pour selfies de 32 mégapixels.

Spécifications de l’Infinix Note 30 VIP

L’Infinix Note 30 VIP est équipé du processeur Dimensity 8050 5G. Il est disponible en coloris Magic Black et Glacier White. Comme les autres modèles, il offre une recharge filaire de 68W pour sa batterie de 5000 mAh, mais sa recharge sans fil est plus rapide, atteignant 50W. Il est doté de 12 Go de RAM, d’un stockage de 256 Go, et d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. Contrairement aux autres modèles, le lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran et non sur le côté. Il dispose d’un appareil photo principal de 108 mégapixels.

Prix de la série Infinix Note 30

Le modèle de base Infinix Note 30 est proposé à 269 euros, tandis que le Infinix Note 30 5G est vendu à 344 euros, tout comme le Infinix Note 30 Pro. Dans le cadre d’une offre promotionnelle limitée (jusqu’au 16 juillet ou épuisement des stocks), l’achat de l’Infinix Note 30 Pro permet d’acquérir un chargeur sans fil pour seulement 1 euro supplémentaire. Le Infinix Note 30 VIP est vendu à 465 euros, avec un chargeur sans fil de 15W inclus dans le pack, et non en tant que promotion limitée. Ces smartphones sont disponibles chez les revendeurs agréés Infinix ainsi que dans les plus grandes chaînes de magasins de notre pays, y compris Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt et X-kom. Ils sont également disponibles sur Allegro.

Autres nouveautés attendues cette année

La série Infinix Note 30 n’est pas la seule nouveauté que nous pouvons attendre cette année. La marque prévoit également de rafraîchir ses gammes Smart et Hot, avec notamment le lancement du Hot 30 à 220 euros, du Hot 30i à 147 euros et du Smart 7 HD à 98 euros.

