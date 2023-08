Confirmation officielle du lancement de la série de smartphones Vivo X100 avant la fin de l’année 2023

L’univers des smartphones est sans cesse en mouvement, et il continue de nous surprendre. Pour les aficionados de la technologie et les amoureux des smartphones, voici une nouvelle excitante : Le PDG de Vivo a officiellement annoncé le prochain lancement de la série Vivo X100. La série tant attendue comprendra les modèles X100 et X100 Pro qui seront présentés pour la première fois à la fin de cette année. Mais ce n’est pas tout, le modèle le plus avancé, le X100 Pro+, est prévu pour l’année suivante.

L’annonce qui a fait vibrer tout le monde

Lors d’un événement interactif riche en suspense et en surprises, Shen Wei, le PDG de l’entreprise, a promis à plus de 130 fans enthousiastes qu’ils recevraient le Vivo X100 Pro en cadeau. Cette annonce a suscité une grande impatience parmi tous. “Avant la fin de l’année, notre dernier appareil photo, le X100 Pro, sera entre vos mains”, a déclaré avec optimisme Shen Wei. Il a également suggéré la possible apparition du modèle Pro+ à l’avenir.

Les rumeurs fusent

Selon certaines sources, le X100 Pro pourrait être dévoilé en novembre. Cela coïncidera avec le lancement par Vivo du téléphone pliable Vivo X Fold 3 au premier trimestre de l’année prochaine. La série Vivo X100 de cette année connaîtra une évolution significative en matière de caméra et de photographie.

Les rumeurs insistent sur l’ajout de la puce de photographie V3 exclusive de Vivo, qui utilise une technologie de traitement de 6 nanomètres. Elle mettra l’accent sur la capture vidéo en qualité 4K. Le X100 Pro offrira des capacités de photographie améliorées, avec une meilleure rapidité de capture et une expérience époustouflante pour filmer et visualiser les scènes.

Caractéristiques des smartphones Vivo X100

Quant aux spécifications, le X100 Pro est attendu avec des caractéristiques impressionnantes et un design unique. Il disposera de trois caméras arrière : un capteur principal Sony IMX989 de 50 mégapixels, un capteur Sony IMX663 de 12 mégapixels pour les prises de vue grand angle, et un objectif téléphoto de 64 mégapixels.

L’écran ajoutera une touche de luxe au téléphone, avec un écran OLED incurvé d’une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, le téléphone offrira des fonctionnalités avancées comme un support de charge rapide de 100 watts, un contrôle infrarouge à distance, des haut-parleurs stéréo doubles et un support NFC.

Il convient de noter que le téléphone X100 Pro+, qui présentera des capacités étonnantes, comportera un capteur principal Sony IMX989 de 50 mégapixels et un capteur téléphoto de 200 mégapixels.

En ce qui concerne les performances, les X100 et X100 Pro s’appuieront sur la puissance du processeur MediaTek Dimensity 9300, tandis que le Pro+ dépendra de la plateforme Snapdragon 8 Gen 3. En résumé, la série Vivo X100 semble combiner puissance et élégance, avec des améliorations incroyables en matière de photographie et de performance.

Vivo prouve encore une fois sa supériorité en offrant des expériences utilisateur exceptionnelles pour les amateurs de technologie. Nous sommes impatients de découvrir et de partager avec vous les prochaines surprises.