Récapitulatif du Summer Game Fest 2023 : Toutes les annonces

Geoff Keighley a dévoilé hier ce que le monde du jeu vidéo nous réserve pour les prochains mois, inaugurant une saison estivale riche en annonces liées à l’industrie.

Un été sans E3, mais riche en jeux

Alors que l’été approche à grands pas et que l’E3 n’est pas au rendez-vous, Geoff Keighley a pris les devants pour nous offrir près de deux heures dédiées à l’avenir du jeu vidéo. Cette période toujours très attendue par les fans de l’industrie du jeu vidéo a été l’occasion de découvrir ce qui nous attend dans les mois à venir. Geoff a assuré le rôle de maître de cérémonie tout au long de l’événement, présentant les jeux et invitant les studios et les développeurs à la présentation du YouTube Theater, qui a été la première présentation en direct de l’événement.

Les jeux présentés :

Prince of Persia – The Lost Crown

Ubisoft a présenté un nouveau jeu Prince of Persia en 2.5D. Il s’agit d’un spin-off où nous devons sauver le personnage principal. Le jeu sera lancé le 18 janvier 2024. Plus de détails sur le jeu seront révélés ce lundi lors de l’événement Ubisoft Forward.

Mortal Kombat 1

La première présentation étendue du gameplay de Mortal Kombat 1 a été dévoilée, montrant les nouveaux personnages, le fonctionnement des Kameo Fighters et quelques décès. Le gameplay a montré des combats avec Kung Lao, Sub-Zero, Johnny Cage, Scorpion, Raiden et plus encore. Ed Boon, le créateur de Mortal Kombat, est monté sur scène pour donner plus de détails sur les Kameo Fighters, mentionnant que les joueurs pourront “combiner” des personnages lors du choix de leur combattant. Certains personnages peuvent participer en tant que Kameo Fighters, mais certains ne seront disponibles que dans cette section.

Exorpimal X Street Fighter 6

Exoprimal a annoncé son premier crossover avec Street Fighter 6, qui sera disponible cet automne.

Dead By Daylight

Une nouvelle bande-annonce mettant en vedette Nicolas Cage dans Dead By Daylight a été présentée. Même Geoff ne savait pas comment cela s’était produit, alors il a invité Cage à parler de cette présentation délirante. Selon l’acteur, il s’agit d’une version exagérée de lui-même et il doit devenir un survivant dans ce monde rempli de personnages d’horreur. Pour Cage, c’est l’occasion de “se diversifier” dans le monde des jeux vidéo.

The Witcher Saison 3

Inspirée par les livres qui ont inspiré le jeu vidéo… Geoff a eu l’occasion de présenter une nouvelle bande-annonce de l’adaptation Netflix avec Henry Cavill et le reste du casting. La saison 3 de The Witcher sera diffusée à partir du 21juin de cette année.

Path of Exile II

Après des années de développement, nous avons enfin un aperçu du gameplay de Path of Exile II, un dungeon crawler. Plus d’informations seront publiées le 28 juillet.

Witchfire

Ce shooter sombre et magique sera disponible en accès anticipé à partir du 30 septembre.

Crossfire Sierra Squad

Présenté lors du PlayStation Showcase, nous avons eu un autre aperçu de ce shooter pour PlayStation VR 2. Crossfire Sierra Squad sortira en août 2023.

Remnant II

Un shooter à la troisième personne (inspiré du genre Soulslike) avec de grosses explosions et de l’action, sortira le 25 juillet.

Sonic Superstars

Sonic est de retour avec un jeu en 2D qui propose un nouveau look, un mode coopératif et de nouvelles capacités. Il arrivera à l’automne 2023.

Honkai: Star Rail

Les fans de ce titre HoyoVerse qui attendaient son arrivée sur PlayStation peuvent enfin marquer leur calendrier, car il arrivera sur PlayStation 5 au dernier trimestre de cette année.

Lies of P

La bande-annonce de ce titre spirituel inspiré de Pinocchio nous a montré un peu de l’histoire et son style visuel unique. Il nous a également donné une date de sortie pour le 19 septembre de cette année et une démo est déjà disponible pour PlayStation, Xbox et PC.

Sand Land

Inspiré par l’œuvre d’Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball, nous avons le lancement d’un nouveau jeu inspiré de ce manga (et du prochain film), Sand Land. Le titre sera lancé pour les consoles PlayStation, Xbox et PC.

Throne and Liberty

NCSoft et Amazon Games présentent ce MMORPG qui a déjà ouvert ses inscriptions pour les tests techniques.

WarHaven

Nexon a présenté la bande-annonce de son jeu de combat à l’épée, qui sortira cet automne.

Party Animals

Le jeu de poussée d’animaux Party Animals sortira le 20 septembre.

Alan Wake 2

Sam Lake, le créateur d’Alan Wake, est venu tout droit de Finlande pour parler de plus de détails sur Alan Wake 2, son monde et ses personnages. Dans cette histoire, le FBI enquête sur un meurtre où des choses se produisent qui sont liées à l’histoire d’un écrivain dont les initiales sont AW. Une courte vidéo de gameplay a été montrée avec Saga, l’agent du FBI, faisant face au surnaturel.

Warhammer Space Marine

La première présentation du mode coopératif de ce titre a été présentée, révélant qu’il arrivera cet hiver.

Yes, Your Grace

Avec un look enpixel 2D, ce titre médiéval nous permet de contrôler un roi à la fois à la cour et au combat.

John Carpenter’s Toxic Commando

Rien de tel que d’affronter des zombies sur un véhicule au rythme de Bon Jovi, ce titre arrivera en 2024. Une collaboration inattendue.

Baldurs Gate III

Jason Isaacs a été présenté comme l’acteur qui prêtera sa voix au second antagoniste de Baldur’s Gate III. Le jeu quitte enfin l’accès anticipé et sera lancé le 31 août.

Marvel’s Spider-Man 2

De nouvelles illustrations et du gameplay de Marvel’s Spider-Man 2 ont été présentés, confirmant de nouveaux méchants et que ce Venom n’est pas Eddie Brock et veut raconter une nouvelle histoire. Ils ont également parlé de la façon dont le symbiote changera le gameplay dans le jeu. Il est confirmé que la carte du jeu s’agrandit et inclut désormais Manhattan, Queens et Brooklyn. La grande surprise est que Marvel’s Spider-Man 2 sortira le 20 octobre 2023.

Palworld

Ce RPG à la Pokémon, mais avec des armes, a présenté sa bande-annonce montrant les différents monstres et environnements qui seront joués. L’accès anticipé sera en janvier 2024.

The Lord of the Rings: Return to Moria

Ce titre du Seigneur des Anneaux se concentre sur les nains de la Terre du Milieu et la reprise de l’une de leurs villes les plus importantes, Moria. Le titre arrivera à l’automne de cette année.

Final Fantasy VII – Ever Crisis

Ce spin-off de Final Fantasy VII centré cette fois sur Sephiroth arrivera sur les appareils mobiles. La pré-inscription est déjà disponible et la bêta fermée pour Android se déroulera du 8 au 28 juin.

Banishers: Ghosts of New Eden

Ce titre d’action à l’apparence surnaturelle sera disponible plus tard cette année.

Like a Dragon Gaiden – The Man who erased his name

Avec une nouvelle bande-annonce, nous retournons dans le monde de Yakuza avec l’homme autrefois connu sous le nom de Kazuma Kiryu.

Under the Waves

Ce jeu qui nous emmène dans les profondeurs sous-marines sortira le 29 août.

Call of Duty Modern Warfare 2 – Season 4

La première bande-annonce de la saison 4 de Modern Warfare 2, qui nous emmènera dans un zoo abandonné, un château et même un stade de football. Elle arrivera dans le jeu la semaine prochaine, le 14 juin.

Faefarm

Ce simulateur de ferme a dévoilé sa nouvelle bande-annonce ainsi que l’annonce qu’il arrivera sur PC et Nintendo Switch le 8 septembre.

Marvel Snap

BenBrode est monté sur scène pour parler de la plus grande mise à jour du jeu et a annoncé Conquest, le nouveau mode de jeu pour Marvel Snap.

Twisted Metal

Nous avons eu un aperçu du personnage de Sweet Tooth pour la prochaine série en live action qui sera diffusée par Peacock.

Lysfangha: The time Shift Warrior

Ce hack and slash isométrique nous permettra de créer des doubles de notre personnage, ainsi que de manipuler le temps pour affronter des vagues d’ennemis. Ce jeu indépendant arrivera en 2023.

Immortals of Aveum

Nous avons eu une nouvelle bande-annonce du titre d’Ascendant Studios. Darren Barnet, l’acteur qui donne vie au personnage principal du jeu, est monté sur scène pour donner quelques détails sur l’histoire du jeu et présenter un nouveau gameplay.

Fortnite Chapter 4 Season 3

Demain, la nouvelle saison de Fortnite, Wilds, débute, et ici la bande-annonce a été présentée. Et au cas où il y aurait un doute, la présence d’Optimus Prime a déjà été confirmée pour la saison.

Final Fantasy VII Rebirth

Ce n’était pas Death Stranding 2, ni Armored Core 6, mais le Summer Game Fest s’est terminé avec un aperçu de Final Fantasy VII Rebirth. Au-delà de la grande surprise et d’un aperçu de l’histoire, il arrivera (sur deux disques) début 2024 pour PlayStation 5.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.