AirTag d’Apple : Retrouvez vos objets perdus en toute simplicité

Les AirTags d’Apple ont fait irruption sur le marché avec une proposition révolutionnaire : transformer la façon dont nous localisons nos objets du quotidien. Cet outil élégant et pratique nous aide à retrouver nos objets perdus, en utilisant la technologie de précision de pointe.

Une brève introduction aux AirTags

Un AirTag est un petit et léger tracker qui peut être attaché à vos objets personnels comme vos clés, votre portefeuille ou même votre animal de compagnie. Il utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) pour communiquer sa position à votre appareil Apple.

Les caractéristiques clés des AirTags incluent :

Connectivité Bluetooth

Une puce U1 pour la localisation de précision Ultra-Wideband

Un an d’autonomie de la batterie

Résistant à l’eau et à la poussière

Compatible avec la gamme d’appareils Apple

Comment fonctionnent les AirTags?

Les AirTags exploitent le réseau Find My d’Apple. Lorsque vous perdez un objet, l’AirTag envoie un signal sécurisé qui peut être détecté par les appareils Apple à proximité. Ces appareils transmettent l’emplacement de votre AirTag à iCloud, puis vous pouvez aller sur l’application Find My pour voir où se trouve votre objet sur une carte.

La précision de la localisation avec les AirTags

Le véritable atout des AirTags réside dans leur précision de localisation. Grâce à la puce U1 équipée de la technologie Ultra-Wideband, les AirTags peuvent déterminer avec précision la distance et la direction de l’objet perdu. Lorsque vous êtes à proximité de l’objet perdu, votre iPhone peut vous guider vers lui avec une précision impressionnante.

La sécurité et la confidentialité avec les AirTags

Apple a fait de la sécurité et de la confidentialité une priorité avec les AirTags. Toutes les communications sont cryptées de bout en bout et Apple ne connaît ni l’identité de la personne qui aide à localiser votre AirTag, ni l’emplacement de votre AirTag. De plus, il existe des fonctionnalités pour prévenir le suivi non consensuel.

Comparez les Airtags d’Apple

Caractéristiques AirTag (4-pack) AirTag Prix Dès: 105,00 € Dès: 35,00 € Notes 4,7 sur 5 étoiles (63 619 avis) 4,7 sur 5 étoiles (63 619 avis) Résistance Indice de protection IP67 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Identique à l’AirTag (4-pack) Connectivité Bluetooth, Puce U1 Apple (Ultra Wideband et Localisation précise), NFC pour le mode Perdu Identique à l’AirTag (4-pack) Haut‑parleur Haut-parleur intégré Identique à l’AirTag (4-pack) Pile Pile bouton CR2032 remplaçable sans intervention technique Identique à l’AirTag (4-pack) Capteur Accéléromètre Identique à l’AirTag (4-pack) Contenu du coffret AirTag avec pile CR2032 incluse, Documentation Non spécifié Diamètre 31.9 mm Non spécifié Épaisseur 8 mm Non spécifié Poids 11 g Non spécifié

Détails techniques AirTag (4-pack)

Caractéristiques Détails Contenu du coffret AirTag avec pile CR2032 incluse,Documentation Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière Indice de protection IP67 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI Connectivité Bluetooth pour la localisation de proximité, Puce U1 Apple pour l’Ultra Wideband et la Localisation précise, NFC (appui) pour le mode Perdu Haut‑parleur Haut-parleur intégré Pile Pile bouton CR2032 remplaçable sans intervention technique Capteur Accéléromètre Diamètre 31.9 mm Épaisseur 8 mm Poids 11 g

Résumé des avis sur les AirTags d’Apple :

Les utilisateurs sont globalement satisfaits des AirTags d’Apple. Ils apprécient la simplicité d’utilisation et le fait que les dispositifs fonctionnent immédiatement après les avoir sortis de la boîte. Les AirTags sont des balises Bluetooth qui se connectent aux appareils Apple tels que les iPhones, iPads et Macs. Ils ne possèdent pas de capteur GPS, mais utilisent la localisation des appareils Apple pour mettre à jour leur position.

La localisation des AirTags n’est pas toujours fiable, car elle dépend de la proximité des appareils Apple et de leur accès à Internet pour mettre à jour la liste des AirTags détectés. Cependant, la dernière position connue est toujours conservée et mise à jour lorsque les appareils Apple passent à proximité. Les utilisateurs notent que dans la pratique, grâce au grand nombre d’appareils Apple dans le monde, cela fonctionne bien.

Les points positifs des AirTags sont leur intégration facile avec les appareils Apple, leur utilité pour retrouver des objets perdus dans un périmètre local, leur localisation précise, leur étanchéité à l’eau et à la poussière, et la possibilité de les faire sonner à distance. Les utilisateurs apprécient également la facilité de changement de pile et les avertissements de batterie faible sur leurs appareils.

Il y a aussi quelques inconvénients notés par les utilisateurs. Les AirTags ne sont pas conçus pour lutter contre le vol, car ils sont conçus pour alerter le voleur de leur présence au bout de quelques heures. De plus, il y a une limite de 16 AirTags par compte iCloud, et le haut-parleur intégré est jugé faiblard. Certains utilisateurs souhaiteraient également que les AirTags soient plus plats et aimantés.

Mon avis personnel sur l’airTags

Tout d’abord, pour utiliser l’AirTag, vous avez besoin d’un iPhone avec iOS 14.5 ou une version ultérieure. Si vous utilisez un iPad, vous devez avoir iPadOS 14.5 ou une version ultérieure. L’AirTag peut être personnalisé lors de l’achat en y faisant graver des initiales, un numéro ou même un emoji.

En ce qui concerne le prix, l’AirTag est relativement abordable pour un produit Apple. Vous avez le choix entre l’achat d’un AirTag individuel à 35 euros ou d’un pack de 4 AirTags pour 119 euros.

L’AirTag a la forme d’un petit disque avec une partie en acier inoxydable et l’autre en plastique. Il dispose d’un haut-parleur pour émettre un son afin de le localiser. Lors de la première utilisation, il suffit de retirer la languette pour allumer l’AirTag et de l’approcher de votre iPhone pour le configurer.

Une fois configuré, vous pouvez attacher l’AirTag à l’objet que vous ne voulez pas perdre. Vous pouvez ensuite voir sa position dans l’application Localiser sur votre iPhone. Il n’y a pas de système d’attache directement intégré à l’AirTag, vous devez donc utiliser un accessoire pour l’attacher à différents objets.

Les accessoires AirTag vendus par Apple sont assez chers, mais il existe des alternatives plus abordables sur le marché. L’application Localiser vous permet de retrouver votre AirTag en le faisant sonner ou en utilisant la fonction de localisation précise disponible sur les iPhone 11 et ultérieurs.

L’AirTag est également conçu pour être utilisé par les personnes aveugles ou malvoyantes grâce à la fonction de localisation précise exploitant VoiceOver. Si vous égarez un objet auquel l’AirTag est attaché et qu’il est hors de portée Bluetooth, vous pouvez le mettre en mode perdu. Vous recevrez alors une notification s’il est détecté par un autre appareil à proximité.

Apple a pris des mesures pour éviter tout usage abusif de l’AirTag, notamment en empêchant son utilisation pour espionner ou suivre une personne à son insu. Si un AirTag qui ne vous appartient pas est détecté près de vous, votre iPhone vous avertira de sa présence et vous donnera des instructions pour le désactiver.

En ce qui concerne la résistance, l’AirTag est résistant à l’eau et à la poussière avec une certification IP67, ce qui signifie qu’il peut survivre à une immersion dans un mètre d’eau pendant 30 minutes. Son autonomie est d’environ 1 an, et il est facile de remplacer la pile CR2032 soi-même.

J’ai trouvé que l’AirTag était un bon produit, simple à utiliser et bien conçu, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée. Cependant, il est important de noter que l’AirTag est principalement destiné aux utilisateurs d’appareils Apple.

J’apprécie également le fait qu’il ne soit pas jetable et que la batterie puisse être facilement remplacée. Cependant, j’aurais aimé que l’AirTag soit légèrement plus fin pour pouvoir le glisser facilement dans n’importe quel portefeuille.

Où Acheter les AirTags d’Apple ?

L’achat d’AirTags d’Apple est devenu une nécessité pour ceux qui cherchent à garder une trace de leurs objets de valeur. Ces petites balises de suivi sont compactes, faciles à utiliser et se synchronisent parfaitement avec l’écosystème Apple. Mais où peut-on les acheter ? Cet article vous guide à travers les différentes options d’achat disponibles.

Acheter directement Chez Apple

Apple Store : Le premier endroit où la plupart des gens pensent à acheter des produits Apple est l’Apple Store. Vous pouvez vous rendre dans un magasin physique ou acheter en ligne sur le site web d’Apple. Les AirTags sont généralement disponibles dans les deux cas.

Apple Store en ligne : Si vous préférez faire vos achats en ligne, le site web d’Apple est une option fiable. Vous pouvez choisir parmi une variété d’options de personnalisation, y compris la gravure gratuite.

Acheter chez les détaillants agréés

Magasins d’électronique : Les détaillants d’électronique tels que Best Buy, Currys PC World et d’autres proposent souvent des AirTags. Il est recommandé de vérifier la disponibilité en ligne avant de se rendre en magasin.

Opérateurs de téléphonie mobile : Les opérateurs de téléphonie mobile comme AT&T, Verizon, et d’autres vendent également des AirTags. Si vous êtes déjà client, cela peut être une option pratique.

Acheter sur les plateformes en ligne

Amazon : Amazon est un endroit populaire pour acheter des AirTags. Assurez-vous d’acheter auprès d’un vendeur de confiance pour éviter les contrefaçons.

E-Leclerc : Le site E-Leclerc propose également des AirTags à l’achat. Comme toujours, vérifiez la disponibilité et les prix.

Boulanger : Boulanger est un autre détaillant en ligne où vous pouvez trouver des AirTags. Ils offrent souvent des options de livraison rapide.

Zalando : Bien que principalement connu pour la mode, Zalando propose également des produits électroniques, y compris les AirTags.

Fnac : Fnac est une autre option fiable pour l’achat d’AirTags. Ils ont une large sélection de produits Apple.

eBay : Sur eBay, vous pouvez trouver des AirTags neufs et d’occasion. Encore une fois, faites attention à qui vous achetez pour éviter les escroqueries.

Points à Considérer Lors de l’Achat d’AirTags

Prix : Les AirTags sont généralement vendus à un prix fixe, mais il est toujours bon de comparer les prix entre les différents détaillants.

En conclusion, il existe de nombreux endroits où vous pouvez acheter des AirTags d’Apple. Que vous préfériez acheter en magasin ou enligne, il y a une option qui conviendra à vos besoins. Bon shopping !

FAQ

1. Un AirTag peut-il être utilisé avec un appareil Android ?

Bien que les AirTags soient conçus pour être utilisés avec des appareils Apple, les utilisateurs d’Android peuvent toujours scanner un AirTag perdu pour obtenir les informations de contact du propriétaire, à condition que le propriétaire ait fourni ces informations. Cependant, les fonctionnalités de suivi et de localisation ne sont pas disponibles sur Android.

2. Puis-je utiliser un AirTag pour suivre mon chien ?

Oui, vous pouvez utiliser un AirTag pour suivre votre chien. Cependant, gardez à l’esprit que l’AirTag utilise la technologie Bluetooth, qui a une portée limitée. Si votre chien s’éloigne trop, vous ne pourrez pas suivre sa localisation en temps réel. De plus, l’AirTag n’est pas un dispositif de suivi GPS, il ne fournira donc pas une localisation précise.

3. Puis-je utiliser un AirTag pour suivre ma voiture ?

Oui, vous pouvez utiliser un AirTag pour suivre votre voiture. Cependant, comme mentionné précédemment, l’AirTag n’est pas un dispositif de suivi GPS et sa portée est limitée par la technologie Bluetooth. Il est donc préférable pour le suivi des objets à courte distance.

4. Quelle est la distance maximale à laquelle un AirTag peut être suivi ?

La portée Bluetooth d’un AirTag est d’environ 100 mètres sans obstruction. Cependant, la portée peut varier en fonction de l’environnement et des interférences. Si votre AirTag est hors de portée, vous pouvez toujours voir sa dernière localisation connue dans l’application “Localiser”.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.