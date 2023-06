Gagnez des cartes graphiques Rtx inestimables dans le giveaway le plus énorme de l’été

Chaque été apporte son lot de surprises, mais l’été 2023 s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus chauds et incroyables de l’histoire du gaming! Si vous êtes un gamer et que vous avez toujours rêvé de booster vos performances avec une carte graphique GeForce RTX, alors préparez-vous à voir vos rêves se réaliser. Le Summer Game Fest a décidé de frapper fort cette année, avec un giveaway époustouflant qui va faire saliver les gamers du monde entier.

[☀GIVEAWAY #SummerGameFest☀] Likez + Commentez avec #RTXON + Partagez pour tenter de gagner de : 🟢 460x GPU de la famille GeForce RTX 4060

🟢 2x GeForce RTX 4090 FE

🟢 2x GeForce RTX 4080 FE

🟢 3x Backplates personnalisées + GPU

🟢 2x Écrans G-SYNC

🟢 1x 4090 Build Custom pic.twitter.com/lw2wjInTth — NVIDIA GeForce FR (@NVIDIAGeForceFR) June 9, 2023



Dans un tweet explosif, le Summer Game Fest a dévoilé son grand concours de l’été: “☀GIVEAWAY #SummerGameFest☀ Likez + Commentez avec #RTXON + Partagez pour tenter de gagner…”. Accrochez-vous bien, car la liste des cadeaux est tout simplement hallucinante:

Oui, vous avez bien lu! Le Summer Game Fest donne une chance à presque 500 joueurs de repartir avec une carte graphique de la nouvelle génération GeForce RTX 4060. Sans parler des chanceux qui remporteront la GeForce RTX 4090 FE, l’une des cartes graphiques les plus puissantes du marché, la RTX 4080 FE ou encore un build personnalisé de la 4090.

Vous vous demandez comment participer à ce giveaway d’exception ? C’est simple, il vous suffit de liker le tweet, de commenter avec le hashtag #RTXON et de partager le message. À vous la victoire dans les jeux les plus exigeants et l’expérience gaming ultime!

Ne ratez pas cette opportunité unique de booster votre PC avec les cartes graphiques les plus performantes du marché. Avec le hashtag #RTXON, montrez à tous que vous êtes prêt pour l’aventure de l’été! Préparez-vous à voir vos jeux préférés comme vous ne les avez jamais vus, avec des graphismes époustouflants et une fluidité incomparable.

Ne laissez pas passer cette chance, l’été 2023 s’annonce comme l’été des gamers! Alors n’attendez plus, likez, commentez et partagez pour entrer dans la légende des Summer Game Fest. Qu’attendez-vous? Foncez et entrez dans la course pour le giveaway de l’été!

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.