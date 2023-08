Infinix Zero 30 5G : Révélation du prix, des spécifications et des fonctionnalités majeures dans les dernières fuites !

L’univers des smartphones ne cesse d’évoluer, et parmi les acteurs majeurs sur le terrain, la marque Infinix est sur le point de marquer un nouveau tournant. Lisez la suite pour découvrir les caractéristiques fascinantes du futur Infinix Zero 30 5G !

Annonce Imminente

La marque Infinix s’apprête à lancer un nouveau smartphone équipé de la technologie 5G. Actuellement en cours de développement, le smartphone est baptisé Infinix Zero 30 5G. Le géant de la technologie a déjà suscité de l’intérêt en évoquant une option de revêtement en cuir végétal vert pour le dispositif sur son site web. De plus, de récentes publicités ont été publiées sur la plateforme X (identifiée comme Twitter).

Des caractéristiques alléchantes

La dernière annonce promotionnelle révèle que le Infinix Zero 30 5G sera équipé d’un écran incurvé. Mais ce n’est pas tout : il offrira une incroyable capacité d’enregistrement vidéo en résolution 4K à 60 images par seconde. Bien que la vidéo 4K à 60fps ne soit pas en soi une première, il s’agit là d’une caractéristique exceptionnelle pour un smartphone de cette catégorie.

Quid du Prix ?

À l’heure actuelle, Infinix n’a pas encore divulgué le prix officiel du Infinix Zero 30 5G. Cependant, pour avoir une idée, le modèle précédent, l’Infinix Zero 5G 2023 Turbo, avait été lancé à un prix de 240 dollars pour une version de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si l’on convertit en euros et en se basant sur les tendances actuelles, on peut s’attendre à un prix avoisinant les 210€ pour le Zero 30 5G.

D’autres spécifications

D’après les teasers et les fuites, le Infinix Zero 30 5G devrait disposer d’un écran AMOLED d’une résolution de 1080 × 2400 pixels avec une courbure de 60 degrés. La caméra rectangulaire du smartphone sera accompagnée d’un flash LED et offrira une stabilisation optique d’image. Les détails précis sur les capteurs de l’appareil photo demeurent pour le moment un mystère.

Puissance et système

Une liste sur Geekbench suggère que le smartphone pourrait être propulsé par un processeur Dimensity 1100, couplé à une mémoire RAM de 8 Go. Sur le plan du système d’exploitation, l’Infinix Zero 30 5G devrait fonctionner sous Android 13. Les rumeurs indiquent également une sortie imminente pour ce mois.

Nul doute que ce smartphone sera un sujet de discussion dans les jours à venir. Restez à l’affût !