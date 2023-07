Comment utiliser dès maintenant les lunettes Apple Vision Pro ? Il n’y a qu’une seule manière

Vous rêvez de créer des applications pour les lunettes de réalité augmentée Apple Vision Pro ? Si vous réussissez à convaincre la firme de la pertinence de vos idées, elle vous donnera accès à une version développeur de l’appareil, dont la commercialisation n’est prévue que pour l’année prochaine. Plongeons dans ce voyage fascinant de découverte.

Présentation des Apple Vision Pro

Présentées lors de la WWDC de cette année, les lunettes de réalité augmentée Apple Vision Pro ne seront commercialisées qu’à l’année prochaine. Les premières unités, destinées à préparer les développeurs d’applications et de jeux pour le lancement, ont été mises à disposition fin juin. Ces lunettes fonctionneront sous le contrôle du logiciel VisionOS, qui se veut le premier système d’exploitation au monde basé sur des modèles spatiaux.

Une nouvelle forme d’interaction avec le contenu numérique

Ces dispositifs permettent aux utilisateurs d’interagir avec du contenu numérique dans leur environnement de manière extrêmement naturelle et intuitive – par le biais de leurs yeux, de leurs mains et de leur voix. Les développeurs qui créent des applications pour les appareils Apple pourront créer un tout nouveau type d’applications basées sur la technologie du calcul spatial. Ces applications utiliseront les vastes espaces de travail de Vision Pro et fusionneront en douceur le contenu numérique avec le monde physique, offrant ainsi aux utilisateurs des expériences inédites.

Le potentiel du SDK VisionOS

Grâce au SDK VisionOS, les développeurs peuvent exploiter le potentiel de Vision Pro et de VisionOS en concevant des interactions d’application “révolutionnaires à l’échelle de l’industrie” dans diverses catégories. Ces interactions visent à améliorer tous les aspects de notre vie, de la productivité au travail, en passant par les loisirs et jusqu’à la communication avec nos proches. Cependant, concevoir des applications “en aveugle” sans accès au matériel lui-même semble insuffisant pour susciter un intérêt pour la création sur un appareil qui ne sera commercialisé que l’année prochaine. Bien qu’Apple ait annoncé qu’elle lancerait des laboratoires spéciaux (à Cupertino, Londres, Munich, Singapour, Shanghai et Tokyo) cet été, où les développeurs pourront tester leur logiciel avec Vision Pro, avoir ce type d’appareil faciliterait le travail de tous ceux qui sont intéressés.

Les développeurs peuvent postuler pour obtenir une version développeur des lunettes

Apple a récemment annoncé que les développeurs peuvent postuler pour obtenir des versions développeur des lunettes sur lesquelles ils pourront tester leurs idées – applications et jeux conçus pour Vision Pro et VisionOS. Comment cela fonctionnera-t-il ?

Le pack développeur Vision Pro d’Apple

Apple prêtera un kit de développement Vision Pro pour préparer votre application en vue du lancement du nouveau App Store sur Vision Pro. L’entreprise offre également un éventail de services supplémentaires :

Aide à la configuration de l’appareil et à l’intégration (initiation au système VisionOS et à la gestion de l’appareil).

Réunions avec des experts d’Apple pour obtenir des conseils sur la conception de l’interface utilisateur et le développement, et aide à l’amélioration de l’application.

Deux demandes supplémentaires de soutien au niveau du code, afin que les développeurs puissent résoudre les problèmes rencontrés

Il convient toutefois de rappeler qu’il s’agit d’un prêt de matériel et qu’Apple impose des conditions quant à sa conservation, son partage avec d’autres et le fait qu’il s’agit toujours d’un appareil de développement qui doit être restitué sur demande. Il doit également être stocké dans des conditions spécifiques pour éviter tout dommage.

Comment postuler pour obtenir le matériel de test ?

Les titulaires de comptes développeurs actifs et payants dans le programme Apple Developer Program peuvent soumettre une demande pour obtenir un kit de développement Vision Pro. La demande doit inclure des informations détaillées sur les compétences en programmation de l’équipe et – si applicable – présenter un historique des applications précédemment créées, et accepter les conditions générales. Les candidatures seront examinées individuellement, et la priorité sera donnée aux candidats qui créent des applications utilisant toutes les fonctionnalités et possibilités du système VisionOS.

Importance des développeurs externes

Il est indéniable que sans un catalogue étoffé de jeux et d’applications, les Vision Pro ne seront pas en mesure d’attirer des utilisateurs potentiels – d’autant plus que nous parlons encore de la première génération de cet appareil, qui fait face à une tâche très difficile. Le soutien des développeurs externes sera essentiel – cependant, comme le montre la situation de Netflix, tout le monde n’est pas intéressé à déplacer ses produits vers une nouvelle réalité…