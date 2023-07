La durée de vie d’un MacBook Pro entre attentes et réalité

Quand il s’agit d’investir dans un MacBook Pro, l’une des premières questions qui se posent est : combien de temps va-t-il durer ? Après tout, personne ne souhaite dépenser une petite fortune dans un ordinateur qui ne tiendra pas la route. Alors, qu’est-ce que les experts ont à dire sur le sujet ?

Ce site contient des liens d’affiliation. En tant qu’Associé Amazon, nous gagnons des commissions sur les achats qualifiés, sans frais supplémentaires pour vous.

La durée de vie moyenne d’un MacBook Pro

La durée de vie d’un MacBook Pro varie en fonction de son utilisation, mais en moyenne, elle est d’environ 7 ans. Les produits Apple sont réputés pour leur qualité et leur durabilité, deux caractéristiques qui attirent de nombreux acheteurs. Cependant, comme pour tout produit technologique, rien ne dure éternellement. Plusieurs facteurs peuvent influencer la durée de vie de votre MacBook Pro, notamment les accidents et les vols.

Si vous prenez bien soin de votre ordinateur, il devrait vous offrir de nombreuses années d’utilisation fiable. Dans cet article, nous vous donnons quelques conseils pour prolonger la durée de vie de votre MacBook Pro.

Quelle est la durée de vie d’un MacBook Pro ?

En moyenne, un MacBook dure environ 7 ans avant de commencer à ralentir et à causer des problèmes. Si vous utilisez intensivement votre MacBook pour jouer à des jeux vidéo ou pour exécuter des projets lourds, il durera moins longtemps. Cependant, si vous êtes un utilisateur léger, votre MacBook pourrait durer plus d’une décennie.

5 signes que votre MacBook Pro commence à vieillir

Si vous observez ces signes, il est probablement temps de penser à acheter un nouvel ordinateur portable ! Mon ordinateur portable actuel est un MacBook Pro de 15 pouces de 2011. Je pense à en acheter un nouveau bientôt, ce qui signifie que j’ai eu le même ordinateur pendant environ 11 ans. Cela répond déjà à beaucoup d’entre vous qui se demandaient si un MacBook peut durer 10 ans.

1. Votre ordinateur ne prend plus en charge le dernier macOS

C’est un problème que j’ai rencontré avec mon ordinateur. En raison de son âge, je ne peux plus mettre à jour mon système d’exploitation pour le dernier proposé par Apple. Si vous ne pouvez pas mettre à jour votre ordinateur vers la dernière version de macOS, c’est un signe indéniable qu’il vieillit.

2. Votre ordinateur n’est plus aussi puissant

Un autre signe que votre MacBook Pro approche de la fin de sa vie se manifeste lorsqu’il commence à fonctionner très lentement et n’est plus aussi puissant qu’auparavant. Les composants importants de la puissance de votre ordinateur, tels que le CPU et la RAM, seront considérablement plus lents sur une machine plus ancienne. L’autonomie de la batterie diminuera également avec l’âge. La durée de vie de la batterie dépend également du cycle de la batterie. Et le cycle de batterie recommandé par le service pour un mac est de 1000 cycles, donc si vos cycles ont atteint leur limite, vous devrez retirer votre batterie.

3. Manque d’espace

Avec le vieillissement de votre ordinateur, les fichiers, documents, applications et autres données que vous avez commencent à remplir l’espace disponible pour le stockage. Les nouveaux programmes et logiciels plus avancés demanderont également plus d’espace. Les anciens modèles de MacBook ne disposent pas toujours d’un espace de stockage conséquent, et plus votre ordinateur se remplit, plus ses performances se dégradent.

4. Il semble littéralement vieux

Si vous avez votre MacBook Pro depuis un certain temps, il commencera probablement à paraître vieux. Bien que ces ordinateurs soient globalement assez durables, après des années d’utilisation intensive, vous êtes sûr d’avoir des égratignures, des bosses, quelques touches manquantes, ou même un écran fissuré ou ébréché. Si votre ordinateur présente des signes d’usure importants, il est probablement temps de le faire réparer ou de le remplacer. Le coût du remplacement de la batterie d’un MacBook Pro dépendra de la version de votre MacBook.

5. Il ne fonctionne pas comme avant

Tous ces facteurs peuvent contribuer à de mauvaises performances de votre MacBook. Mon MacBook Pro actuel a tous ces symptômes, c’est pourquoi je sais qu’il est probablement temps que je dépense de l’argent pour un nouvel ordinateur.

Combien de temps devrait réellement durer votre MacBook Pro ?

Je dirais que la durée de vie moyenne d’un MacBook Pro est d’environ 7 ans. Après 7 ans, vous commencerez généralement à rencontrer des problèmes de mise à jour du macOS, ainsi que plusieurs autres des problèmes mentionnés ci-dessus.

Il n’y a pas de réponse exacte à cette question. En raison de tous les facteurs qui contribuent à son âge et à sa durée de vie utile, la durée de vie d’un MacBook Pro peut varier pour différents types d’utilisateurs.

Pour les utilisateurs intensifs

Si vous utilisez votre MacBook Pro de manière intensive, par exemple pour jouer à des jeux, faire fonctionner des programmes de conception ou l’utiliser pendant de longues heures, sa durée de vie sera évidemment inférieure à la moyenne. Je dirais qu’après quatre à cinq ans, il commencera à ralentir. Il est judicieux de vérifier votre MacBook lorsque cela se produit et de voir si vous pouvez résoudre les problèmes majeurs.

Pour les utilisateurs occasionnels

Comme je l’ai mentionné précédemment, mon MacBook Pro a 11 ans et fonctionne toujours, bien qu’il ait un certain nombre de problèmes qui nuisent à mon flux de travail et à mon plaisir lorsque j’utilise la machine. Il fonctionne encore pour les tâches de base et la navigation, donc une utilisation de 10 ans peut être envisagée dans une capacité limitée.

En règle générale, si vous n’utilisez pas votre ordinateur pour des tâches de haut niveau telles que le montage vidéo et que vous vous en tenez à des opérations de base comme la navigation sur le web, votre ordinateur durera plus longtemps. Comme beaucoup d’autres machines, plus vous la sollicitez, plus elle peut s’user rapidement.

Conseils pour prolonger la durée de vie de votre MacBook Pro

Si vous ne pouvez pas remplacer votre ordinateur portable tout de suite, vous pouvez essayer les conseils ci-dessous pour prolonger la durée de vie de votre MacBook Pro.

Comme nous savons que la batterie peut vraiment affecter sa durée de vie, vous pouvez commencer à prendre soin de la batterie du MacBook ou simplement la remplacer.

Éteignez votre MacBook Pro. Beaucoup de gens n’aiment pas éteindre leur ordinateur car il est très pratique d’avoir toutes les fenêtres et programmes ouverts afin de ne pas avoir à tout redémarrer la prochaine fois que vous utilisez votre ordinateur.

Eh bien, ce n’est pas une bonne habitude. Parce que l’extinction de votre ordinateur préserve en réalité la durée de vie de la batterie et aide à sa réinitialisation.

Ne le laissez pas en charge tout le temps. Garder le chargeur connecté à votre ordinateur bloque en fait l’électricité en mouvement, tuant ainsi la batterie.

Un autre facteur important qui affecte la durée de vie de votre MacBook est l’espace/la mémoire. Assurez-vous que vous ne manquez pas d’espace.

Améliorez la RAM ou le disque dur. C’est une bonne idée si vous utilisez des programmes lourds comme des logiciels de design. Ajouter plus de RAM ou remplacer le disque dur par un SSD rendra votre Mac beaucoup plus rapide et prolongera sa durée de vie.

Nettoyez les fichiers. Supprimer les fichiers inutiles de votre ordinateur et les vider dans votre dossier poubelle peut également libérer de l’espace sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un logiciel de nettoyage Mac pour le faire ou nettoyer manuellement le disque Mac.

Pensées finales

Votre MacBook Pro peut durer un certain temps, mais avec l’âge, ses performances commenceront à se dégrader. Prendre soin de votre ordinateur peut prolonger un peu sa durée de vie, mais rien ne peut le faire durer éternellement.

Si votre ordinateur portable présente l’un des symptômes mentionnés ci-dessus ou s’il a environ 7 ans, il serait peut-être judicieux de commencer à envisager une mise à niveau dans un avenir proche.

Quel âge a votre MacBook Pro ? Avez-vous déjà eu un ordinateur qui a duré plus de 10 ans ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.